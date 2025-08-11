🎥 Магуайр объяснил, почему так сложно играть за «МЮ». Все дело в ненависти

Пару лет назад Харри Магуайр стал мемом, синонимом провалов на футбольном поле и в жизни, о защитнике «Ман Юнайтед» шутили даже в парламенте Ганы . Харри лишился капитанской повязки в клубе, потерял место в старте, но не сломался под лавиной критики.

А в сторону представителей «красных дьяволов» всегда летит много упреков. На подкасте Рио Фердинанда Магуайр рассказал, почему за клуб играть сложнее, чем за сборную:

«Думаю, к «Манчестер Юнайтед» внимание гораздо более пристальное просто потому, что так много людей в этой стране ненавидят этот клуб. Это факт! Все в Премьер-лиге не любят «Ман Юнайтед» и не хотят, чтобы у клуба дела шли хорошо. А когда речь заходит о сборной Англии, все объединяются.

Хотя и с карьерой в сборной все непросто, я объясню: когда тебе переваливает за 30, фанаты в замечательных постах в соцсетях начинают говорить: «Убирайся, дай дорогу молодым парням». Да, такое будто происходит только с Англией, вот, например, Бонуччи и Кьеллини победили с Италией [на Евро-2020].

Уокс [Кайл Уокер] последние лет пять был лучшим правым защитником в Англии, а может, вообще лучшим из тех, что у нас когда-либо были. Да, вот так бывает в сборной Англии, об этом стоит помнить».

Как вам ответ?