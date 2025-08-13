🥤+ 👹 = 💖 «Две красные иконы!» «МЮ» объявил о партнерстве с «Кока-Колой»
«Манчестер Юнайтед» объявил о партнерстве с «Кока-Колой». Бренд будет представлять клуб в сегменте безалкогольных напитков в ближайшие три года.
А вот вам интересный нырок в прошлое. В июне 2024-го Джим Рэтклифф сравнил «МЮ» с «Кока-Колой»:
«Все в мире знают о Манчестере благодаря «Манчестер Юнайтед». Они похожи на бренд «Кока-Кола», не так ли? Все это знают. Я не уверен, что могу это объяснить, но это факт!»
Фанаты отреагировали.
💭 «Представьте реакцию Роналду».
💭 «Лучше бы игроков подписывали».
💭 «Ньюкасл» их тоже хотел?»
💭 «Ух черт, сколько же я игроков им купил».
💭 «Чего не сделаешь, чтобы уколоть Криштиану».
- ты бы хотел жить в мире без Манчестер Юнайтед ?