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Вычислили по лайкам. Два игрока «Юнайтед» точно не хотят увольнения Тен Хага

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У Эрика точно есть союзники.

«Манчестер Юнайтед» неудачно начал новый сезон, и на фоне неудовлетворительных результатов пошли разговоры об увольнении Тен Хага. Еще больше огонь слухов разгорелся после того, как тренер вывел Санчо из состава.

Разнообразные СМИ сообщают, что голландец потерял доверие раздевалки, что некоторые игроки недовольны его жестким подходом и так далее, и тому подобное. Однако мы можем сказать наверняка, что два игрока команды поддерживают тренера и не хотят его увольнения.

Люк Шоу и Алехандро Гарначо поставили лайки на посты, защищающие Тен Хага.

Юному вингеру оценил публикацию с таким текстом:

«Я призываю к терпению в отношении Эрика тен Хага.

В тактическом плане вчерашняя игра [против «Копенгагена»] была лучшей в сезоне. Не позволяйте себя обмануть тому факту, что они остались вдесятером.

Они были великолепны, когда их было 11 игроков! И это полностью заслуга Тен Хага».

Шоу понравился более категоричный пост:

«Игроки не умеют завершать, но это вина Тен Хага, правильно? Я ненавижу фанатов «Манчестер Юнайтед».

А как вы считаете, Тен Хаг заслужил больше времени?

5 комментариев

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Эксперт Спортс
Ответ Эксперт Спортс
Как болельщики МЮ могут поддерживать Тен Хага, я просто не понимаю?? Если они не слепые игра просто отвратительная, даже моя Барса не такая как МЮ. У тренера нет новых схем и идей чтобы что то менять то есть измениться к лучшему. Ладно если бы была игра какой то план, но и этого нет. Лучше позвать Зидана
Или лучше поменять руководство
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MARELLE 29
Ответ Эксперт Спортс
Как болельщики МЮ могут поддерживать Тен Хага, я просто не понимаю?? Если они не слепые игра просто отвратительная, даже моя Барса не такая как МЮ. У тренера нет новых схем и идей чтобы что то менять то есть измениться к лучшему. Ладно если бы была игра какой то план, но и этого нет. Лучше позвать Зидана
Ой ой ой,шахтеру недавно проиграли,дело нигрейры,еще какие темные движухи,недавно проиграли в лалиге каким то бичам,дерби проиграли,травмы и еще барса сейчас нищая,еще больше понижение з/п и кто не будет согласен,того будут продавать
И это только я узнал просто смотрев общие новости футбола.....
Так что не надо тут про руководство МЮ и что они на поле показывают
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Эксперт Спортс
Ответ MARELLE 29
Ой ой ой,шахтеру недавно проиграли,дело нигрейры,еще какие темные движухи,недавно проиграли в лалиге каким то бичам,дерби проиграли,травмы и еще барса сейчас нищая,еще больше понижение з/п и кто не будет согласен,того будут продавать И это только я узнал просто смотрев общие новости футбола..... Так что не надо тут про руководство МЮ и что они на поле показывают
Правильно говорят что это карма для фанов МЮ. Годами вы кроме своего клуба никого не видели и издевались над другими это самая настоящая карма. Барса в прошлом сезоне стала чемпионом а что сделал МЮ?
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Vlad Good
Ответ Эксперт Спортс
Правильно говорят что это карма для фанов МЮ. Годами вы кроме своего клуба никого не видели и издевались над другими это самая настоящая карма. Барса в прошлом сезоне стала чемпионом а что сделал МЮ?
В##бал барсу)
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