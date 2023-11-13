Вычислили по лайкам. Два игрока «Юнайтед» точно не хотят увольнения Тен Хага

У Эрика точно есть союзники.

«Манчестер Юнайтед» неудачно начал новый сезон, и на фоне неудовлетворительных результатов пошли разговоры об увольнении Тен Хага. Еще больше огонь слухов разгорелся после того, как тренер вывел Санчо из состава.

Разнообразные СМИ сообщают, что голландец потерял доверие раздевалки, что некоторые игроки недовольны его жестким подходом и так далее, и тому подобное. Однако мы можем сказать наверняка, что два игрока команды поддерживают тренера и не хотят его увольнения.

Люк Шоу и Алехандро Гарначо поставили лайки на посты, защищающие Тен Хага.

Юному вингеру оценил публикацию с таким текстом:

«Я призываю к терпению в отношении Эрика тен Хага.

В тактическом плане вчерашняя игра [против «Копенгагена»] была лучшей в сезоне. Не позволяйте себя обмануть тому факту, что они остались вдесятером.

Они были великолепны, когда их было 11 игроков! И это полностью заслуга Тен Хага».

Шоу понравился более категоричный пост:

«Игроки не умеют завершать, но это вина Тен Хага, правильно? Я ненавижу фанатов «Манчестер Юнайтед».

А как вы считаете, Тен Хаг заслужил больше времени?