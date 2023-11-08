⚡️ «Юнайтед» готов продать Каземиро. Бразилец не убедил руководство клуба

По информации 90Min, «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность продажи Каземиро.

31-летний полузащитник не смог убедить руководство «МЮ» в своей необходимости.

«Красные дьяволы» рассматривают возможность продажи игрока в январе. Во-первых, чтобы соответствовать правилам финансового фэйр-плей, а во-вторых, чтобы освободить место для нового футболиста.

У Каземиро есть вариант с переездом в Саудовскую Аравию. И скорее всего, манкунианцы отпустят игрока за умеренную цену.

По некоторым слухам, саудовские клубы уже связались с агентами бразильца через посредников.