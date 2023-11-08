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⚡️ «Юнайтед» готов продать Каземиро. Бразилец не убедил руководство клуба

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Каземиро Каземиро
Футбол Футбол

По информации 90Min, «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность продажи Каземиро.

31-летний полузащитник не смог убедить руководство «МЮ» в своей необходимости.

«Красные дьяволы» рассматривают возможность продажи игрока в январе. Во-первых, чтобы соответствовать правилам финансового фэйр-плей, а во-вторых, чтобы освободить место для нового футболиста.

У Каземиро есть вариант с переездом в Саудовскую Аравию. И скорее всего, манкунианцы отпустят игрока за умеренную цену.

По некоторым слухам, саудовские клубы уже связались с агентами бразильца через посредников.

3 комментария

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Alexander Norets
Слишком хороший игрок для нас, не достаточно «убедительный»
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ZaSvabody
Барсе нужен недорогой опорник в январе.
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Дороф
Ответ ZaSvabody
Барсе нужен недорогой опорник в январе.
Ты думаешь, что человек, который долгие годы учился играть против Барселоны(порой даже жестоко), в короткий срок забудет команду, в которой он стал опорником мирового уровня, и перейдет в Барселону?
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