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😲 «Все сошли с ума». Таунсенд удивлен, что PFA не вмешалась в конфликт Санчо и тен Хага

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Эндрос Таунсенд Эндрос Таунсенд
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Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
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Конфликт между Джейдоном Санчо и Эриком тен Хагом уже давно вышел за пределы раздевалки «МЮ».

Недавно The Sun подтвердили, что босс «Манчестер Юнайтед» удалил Санчо из командного чата Whatsapp.

Это в дополнение к тому, что Санчо выгнали первой команды и отстранили от тренировок.

Бывший вингер «Челси» Эндрос Таунсенд удивлен, что PFA не вмешалась в ситуацию.

«Все сошли с ума, не так ли?

Я не согласен с тем, что сделал Джейдон Санчо, и признал, что поддерживаю его отстранение.

Но, я имею в виду, что с таким же успехом можно сказать ребенку: «Даже не заходи». Это смешно.

Я удивлен, что тен Хагу все сходит с рук. Странно, что никто из PFA не сказал: «Погодите».

Одно дело не любить его, а другое - добиваться его ухода. Нельзя просто загнобить парня внутри клуба из-за каких-то разногласий. Я думаю, что все это зашло слишком далеко», - заявил Таунсенд.

Согласны?

1 комментарий

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kaviknat
Если следовать такой логике, то PFA нужно позволить формировать составы команд, решать, кого покупать в ТО и т.д. Зарплату игроку платит клуб, договор заключен между игроком и клубом, а не PFA . И только руководство клуба вправе решать, как поступать с игроком. (Это даже не столько в адрес МЮ и Санчо, были и другие примеры)
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