😲 «Все сошли с ума». Таунсенд удивлен, что PFA не вмешалась в конфликт Санчо и тен Хага

Конфликт между Джейдоном Санчо и Эриком тен Хагом уже давно вышел за пределы раздевалки «МЮ».

Недавно The Sun подтвердили, что босс «Манчестер Юнайтед» удалил Санчо из командного чата Whatsapp.

Это в дополнение к тому, что Санчо выгнали первой команды и отстранили от тренировок.

Бывший вингер «Челси» Эндрос Таунсенд удивлен, что PFA не вмешалась в ситуацию.

«Все сошли с ума, не так ли?

Я не согласен с тем, что сделал Джейдон Санчо, и признал, что поддерживаю его отстранение.

Но, я имею в виду, что с таким же успехом можно сказать ребенку: «Даже не заходи». Это смешно.

Я удивлен, что тен Хагу все сходит с рук. Странно, что никто из PFA не сказал: «Погодите».

Одно дело не любить его, а другое - добиваться его ухода. Нельзя просто загнобить парня внутри клуба из-за каких-то разногласий. Я думаю, что все это зашло слишком далеко», - заявил Таунсенд.

Согласны?