💣 Санчо удалили из группового чата «МЮ» в WhatsApp. Это конец?

Очередной тяжелейший удар был нанесен по положению Джейдона Санчо в «Манчестер Юнайтед».

Если верить изданию Sun Sport, то вингер был удален из группового чата «МЮ» в WhatsApp.

С одной стороны, новость кажется нелепой, но если посмотреть шире, то это выглядит, как окончательное сжигание мостов с футболистом. Кого-то удаляли из рабочего чата просто так?

Удивительно, но фанаты поддержали Санчо.

💭 «Дикость. Современная культура отмены».

💭 «В каждой группе WhatsApp есть один пьяный администратор».

💭 «Зачем они так поступают со своим лучшим нападающим?»

💭 «На его месте я был бы рад покинуть клуб. «МЮ» в руинах».

💭 «Это просто из-за того, что он не хочет сказать «простите»?