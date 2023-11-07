💣 Санчо удалили из группового чата «МЮ» в WhatsApp. Это конец?
Очередной тяжелейший удар был нанесен по положению Джейдона Санчо в «Манчестер Юнайтед».
Если верить изданию Sun Sport, то вингер был удален из группового чата «МЮ» в WhatsApp.
С одной стороны, новость кажется нелепой, но если посмотреть шире, то это выглядит, как окончательное сжигание мостов с футболистом. Кого-то удаляли из рабочего чата просто так?
Удивительно, но фанаты поддержали Санчо.
💭 «Дикость. Современная культура отмены».
💭 «В каждой группе WhatsApp есть один пьяный администратор».
💭 «Зачем они так поступают со своим лучшим нападающим?»
💭 «На его месте я был бы рад покинуть клуб. «МЮ» в руинах».
💭 «Это просто из-за того, что он не хочет сказать «простите»?
Какой Бейл не хотел играть в футбол, если сам клуб начал гнобить?
Вот такие как ты и создают мифы и легенды выдуманной вселенной.
МЮ это величина как Реал Мадрид. Но менталитет чемпионский уже исчез. Пример Азара и Бэйла показывает, что клуб может сохранить лицо, быть дипломатичным, даже если один игрок открыто признается, что футбол ему не интересен, а другой ни разу не показывает те результаты, за которые его купили.
С обеими игроками попращались как положено, не крутили интриги, не гнобили через прессу, и конечно же не удаляли(чтоо???) из группы в ватсап)
Тен Хаг просто не имеет такого менталитета, он не понимает, что к топ игрокам нужно находить подход, так как никогда не тренировал таких.
кто умудрился такое написать?))
типа, как я бы написал, что Нуньес лучший в составе Ливерпуля