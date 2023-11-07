United Tweets
Блог

💣 Санчо удалили из группового чата «МЮ» в WhatsApp. Это конец?

Джейдон Санчо Джейдон Санчо
Клубы Клубы
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

Очередной тяжелейший удар был нанесен по положению Джейдона Санчо в «Манчестер Юнайтед».

Если верить изданию Sun Sport, то вингер был удален из группового чата «МЮ» в WhatsApp.

С одной стороны, новость кажется нелепой, но если посмотреть шире, то это выглядит, как окончательное сжигание мостов с футболистом. Кого-то удаляли из рабочего чата просто так?

Удивительно, но фанаты поддержали Санчо.

💭 «Дикость. Современная культура отмены».

💭 «В каждой группе WhatsApp есть один пьяный администратор».

💭 «Зачем они так поступают со своим лучшим нападающим?»

💭 «На его месте я был бы рад покинуть клуб. «МЮ» в руинах».

💭 «Это просто из-за того, что он не хочет сказать «простите»?

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Master Slova
Ответ Антон44
Тен хагу бы засунуть свою принципиальность в одно место, а то иначе все лидеры разбегутся
Санчо мог бы уже сто раз извиниться, но почему то не делает этого
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
113k
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Ложный Латераль
Странные люди. МЮ как бренд и клуб слишком велик для личностей, как Тен Хаг. Фанаты с пеной у рта доказывают, что Санчо не показывал результат, сам виноват и тп. МЮ это величина как Реал Мадрид. Но менталитет чемпионский уже исчез. Пример Азара и Бэйла показывает, что клуб может сохранить лицо, быть дипломатичным, даже если один игрок открыто признается, что футбол ему не интересен, а другой ни разу не показывает те результаты, за которые его купили. С обеими игроками попращались как положено, не крутили интриги, не гнобили через прессу, и конечно же не удаляли(чтоо???) из группы в ватсап) Тен Хаг просто не имеет такого менталитета, он не понимает, что к топ игрокам нужно находить подход, так как никогда не тренировал таких.
Че за ересь ты несешь?
Какой Бейл не хотел играть в футбол, если сам клуб начал гнобить?
Вот такие как ты и создают мифы и легенды выдуманной вселенной.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ложный Латераль
Странные люди. МЮ как бренд и клуб слишком велик для личностей, как Тен Хаг. Фанаты с пеной у рта доказывают, что Санчо не показывал результат, сам виноват и тп.

МЮ это величина как Реал Мадрид. Но менталитет чемпионский уже исчез. Пример Азара и Бэйла показывает, что клуб может сохранить лицо, быть дипломатичным, даже если один игрок открыто признается, что футбол ему не интересен, а другой ни разу не показывает те результаты, за которые его купили.

С обеими игроками попращались как положено, не крутили интриги, не гнобили через прессу, и конечно же не удаляли(чтоо???) из группы в ватсап)

Тен Хаг просто не имеет такого менталитета, он не понимает, что к топ игрокам нужно находить подход, так как никогда не тренировал таких.
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тимофей Головачев
"«Зачем они так поступают со своим лучшим нападающим?»"
кто умудрился такое написать?))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон44
Тен хагу бы засунуть свою принципиальность в одно место, а то иначе все лидеры разбегутся
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дэвид_Мойес
Это просто дикость. Вроде бы топ-клуб, но такое ощущение, будто это группа детского сада. Как вообще такое может происходить в 2023 году? Как так получилось, что в МЮ всё ещё используют WhatsApp?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любезный Коссутий
бедный Джейдон... очень не хочется извиняться перед Тен Хагом, да и вообще, он с радостью бы покинул МЮ, но огромный якорь, в виде зарплаты, не отпускает ☹️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Черкашин
Ответ Master Slova
Санчо мог бы уже сто раз извиниться, но почему то не делает этого
Согласен, была новость, что игроки с ним общались. И говорили извинись, в чём проблема.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любезный Коссутий
Ответ Тимофей Головачев
"«Зачем они так поступают со своим лучшим нападающим?»" кто умудрился такое написать?))
точно не фанат МЮ.
типа, как я бы написал, что Нуньес лучший в составе Ливерпуля
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любезный Коссутий
Ответ Дэвид_Мойес
Это просто дикость. Вроде бы топ-клуб, но такое ощущение, будто это группа детского сада. Как вообще такое может происходить в 2023 году? Как так получилось, что в МЮ всё ещё используют WhatsApp?
а почему нет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дэвид_Мойес
Ответ Любезный Коссутий
а почему нет?
Проблемы с безопасностью и хранение всех файлов локально на устройстве. Уже этого достаточно, чтобы им не пользоваться.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий