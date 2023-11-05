«Он никогда не перекладывает вину на тебя». Забитцер рассказал об опыте работы под руководством Тен Хага
Особое время для Марселя.
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марсель Забитцер выступал за «Юнайтед» на протяжении второй половины прошлого сезона. И теперь, через несколько месяцев после ухода из манчестерского клуба, он рассказал о своем опыте работы под руководством Эрика тен Хага в большом интервью The Athletic.
«После того непростого периода в «Баварии» я был в очень плохом состоянии. [В «Манчестер Юнайтед»] я почувствовал себя очень хорошо на поле и обрел уверенность. Я понял, что она у меня еще есть, и, несмотря на отсутствие того ритма, который свойственен регулярным выходам в стартовом составе, я показал, что все еще могу выступать на этом уровне. Это мне очень помогло. Физически, морально и в спортивном плане я очень доволен тем, как прошли последние 10-11 месяцев».
Забитцеру нравилось работать с Тен Хагом, которого он назвал «человеком, одержимым деталями»:
«Вы можете разбудить его в 3 часа ночи, и он наизусть расскажет вам весь свой план на матч. Он очень хорошо разбирается в футболе и тактике, очень трудолюбивый и перфекционист.
Он всегда очень откровенен с тобой. Когда у меня была плохая игра, он показывал мне некоторые эпизоды и говорил, как в следующий раз сыграть лучше. Мне это нравилось. С ним ты всегда знаешь, что от тебя требуется. И он никогда не перекладывает вину на тебя. Вместо этого он говорил нам выйти и добиться большего в следующей игре.
Работая под его руководством, я узнал много нового о футболе. Он очень хороший тренер».
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