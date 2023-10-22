Каземиро жалеет о переходе в «МЮ». Клуб недоволен игрой бразильца и ищет ему замену

Прошло чуть больше года.

После впечатляющего первого года на «Олд Траффорд», кажется, что хавбек «МЮ» Каземиро словил синдром второго сезона. Бразилец выглядит как не в своей тарелке, а его форма влияет на игру команды.

В Лиге чемпионов он умудрился удалиться в матче против «Галатасарая», а сейчас полузащитник получил травму.

По информации Nacional, «Юнайтед» недоволен игрой Каземиро, а сам полузащитник «жалеет» о решении, принятом им год назад.

Как считает бразилец, ему стоило оставаться в Испании, а не перебираться в нестабильную как на поле, так и вне его, команду. Сейчас «МЮ» уже начал поглядывать в сторону долгосрочной замены − Жоау Невеша из «Бенфики».

Каталонские СМИ утверждают, что «Юнайтед» готов платить, но португальцы требуют не менее 61 млн фунтов. Невешу всего 19 лет и он игрок основы «Бенфики».