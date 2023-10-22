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Каземиро жалеет о переходе в «МЮ». Клуб недоволен игрой бразильца и ищет ему замену

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Прошло чуть больше года.

После впечатляющего первого года на «Олд Траффорд», кажется, что хавбек «МЮ» Каземиро словил синдром второго сезона. Бразилец выглядит как не в своей тарелке, а его форма влияет на игру команды.

В Лиге чемпионов он умудрился удалиться в матче против «Галатасарая», а сейчас полузащитник получил травму.

По информации Nacional, «Юнайтед» недоволен игрой Каземиро, а сам полузащитник «жалеет» о решении, принятом им год назад.

Как считает бразилец, ему стоило оставаться в Испании, а не перебираться в нестабильную как на поле, так и вне его, команду. Сейчас «МЮ» уже начал поглядывать в сторону долгосрочной замены − Жоау Невеша из «Бенфики».

Каталонские СМИ утверждают, что «Юнайтед» готов платить, но португальцы требуют не менее 61 млн фунтов. Невешу всего 19 лет и он игрок основы «Бенфики».

4 комментария

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enechipo
Проблема Юнайтед не в Каземиро, Антони или КриРо. Проблема Юнайтед в управлении. Оно на редкость бестолковое. Такое чувство, что с Ферги в отставку ушло 90% мозгов управления. Остальные 10% ответственны за все эти годы барахтания ...
+8
-1
+7
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stanvixx
А не *****жь ли это часом... 🤨
Что за Nacional такой
+1
-1
0
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Neron
А так ли нужен этот Нэвеш при возвращающимся Коби Майну?….
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Will Turner
Ответ enechipo
Проблема Юнайтед не в Каземиро, Антони или КриРо. Проблема Юнайтед в управлении. Оно на редкость бестолковое. Такое чувство, что с Ферги в отставку ушло 90% мозгов управления. Остальные 10% ответственны за все эти годы барахтания ...
Фергюсон заменял сразу несколько позиций в МЮ. он управлял трансферами, он был в тесном контакте со спорт диром
после него всё как с чистого листа
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