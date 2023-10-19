«Они стали ближе к возвращению». Тен Хаг рассказал, когда стоит ждать выхода на поле Уан-Биссаки и Шоу

Эрик тен Хаг оценил динамику восстановления двух крайних защитников «МЮ».

«Конечно, они стали ближе к возвращению.

Но, например, я не ожидаю увидеть Люка Шоу в ближайший месяц. Аарон Уан-Биссака - да, думаю, что он близок к возвращению в команду», - заявил голландский специалист.

Ранее сообщалось, что Уан-Биссака вернется в начале ноября и может успеть сыграть несколько матчей до следующего международного перерыва.

Напомним, что в лазарете красных дьяволов также находятся Лисандро Мартинес и Тирелл Маласиа.