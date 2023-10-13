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Дедушка Мактоминея был очень недоволен, что гол его внука был отменен ВАР. Однако подарок с матча умерил его возмущение

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Прелестно!

В четверг сборная Шотландии потерпела первое поражение в квалификации Евро-2024 — сборная Испании выиграла со счетом 2:0.

Однако игра могла пойти по иному сценарию, если бы в середине второго тайма был засчитан потрясающий гол Скотта Мактоминея. Полузащитник открыл счет матча, забив со штрафного с острейшего угла прямо в дальний угол ворот испанцев. Но ВАР посчитал, что Джек Хендри мешал Унаи Симону, поэтому гол был отменен к разочарованию Скотта. Вскоре после этого Испания заколотила два мяча, решив исход матча.

Дедушка Мактоминея тоже был крайне разочарован вердиктом видео-ассистента. После игры полузащитник выложил в свои соцсети видео, на котором его дед высказывает все, что думает об этом эпизоде. Вот только накал эмоций немного сбивает то, что он параллельно надевает подарок, привезенный Скоттом с матча, — футболку Альваро Мораты.

«Я думал, что это очень плохо, я думал, что это победный гол. Я был очень разочарован этим».

Скотт, сидящий за кадром, согласился с дедушкой: «Я тоже, я тоже».

А потом со смехом отметил, как хорошо сидит на нем форма Мораты:«Посмотрите на него!»

Шотландии не удалось заполучить путевку на Евро в эту международную паузу, но команда Стива Кларка по-прежнему возглавляет свою группу и сможет наконец застолбить свое место на турнире в ноябре. У дедули Скотта еще будет повод для радости!

1 комментарий

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Funny lepka
Может Мактоминей наконец играть будет в основе, а не банку греть.Вот вроде шикарную форму набрал
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