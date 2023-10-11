У трех ветеранов «Юнайтед» летом истекают контракты. Двух из них клуб хочет продлить, но вот с одним готовы попрощаться

Логичное решение?

В июне 2024 года у трех ветеранов «Манчестер Юнайтед» истекают контракты, но клуб уверен лишь в двух из них.

«Дьяволы» готовы активировать опции продления в соглашениях Аарона Уан-Биссаки и Виктора Линделефа, сообщает Роб Доусон из ESPN со ссылкой на источники в клубе. Однако руководство манкунианцев пока не готово принять решение по Антони Марсьялю.

У француза, пропустившего огромное количество игр из-за травм, теперь появилась конкуренция в виде Расмуса Хейлунда. Также у форварда четвертая по величине зарплата среди всех игроков команды, и это не устраивает клуб.

Источник сообщил ESPN, что «Юнайтед» был готов отпустить Марсьяля летом, но единственное реалистичное предложение поступило из Саудовской Аравии, и 27-летний игрок даже не захотел вступать в переговоры. «Красные дьяволы» пока не хотят принимать окончательное решение, в руководстве намерены оценить успехи нападающего в этом сезоне.

При этом защитники Уан-Биссака и Линделеф точно могут рассчитывать на то, что останутся на «Олд Траффорд».

Аарон вернул себе место в команде Эрика тен Хага после тяжелого старта под руководством голландца. Его контракт истекает в конце сезона, но у «Юнайтед» есть возможность продлить его еще на год. Но клуб намерен не только активировать пункт о продлении, но и начать переговоры о новом долгосрочном контракте.

«Юнайтед» находится в такой же ситуации с Линделёфом, у которого есть контракт до лета плюс годовой опцион.

Шведский защитник тоже сделал достаточно, чтобы убедить Тен Хага, и клуб готов продлить его контракт до 2025 года.

А как бы вы распорядились судьбами этих троих?