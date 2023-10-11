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У трех ветеранов «Юнайтед» летом истекают контракты. Двух из них клуб хочет продлить, но вот с одним готовы попрощаться

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Логичное решение?

В июне 2024 года у трех ветеранов «Манчестер Юнайтед» истекают контракты, но клуб уверен лишь в двух из них.

«Дьяволы» готовы активировать опции продления в соглашениях Аарона Уан-Биссаки и Виктора Линделефа, сообщает Роб Доусон из ESPN со ссылкой на источники в клубе. Однако руководство манкунианцев пока не готово принять решение по Антони Марсьялю.

У француза, пропустившего огромное количество игр из-за травм, теперь появилась конкуренция в виде Расмуса Хейлунда. Также у форварда четвертая по величине зарплата среди всех игроков команды, и это не устраивает клуб.

Источник сообщил ESPN, что «Юнайтед» был готов отпустить Марсьяля летом, но единственное реалистичное предложение поступило из Саудовской Аравии, и 27-летний игрок даже не захотел вступать в переговоры. «Красные дьяволы» пока не хотят принимать окончательное решение, в руководстве намерены оценить успехи нападающего в этом сезоне.

При этом защитники Уан-Биссака и Линделеф точно могут рассчитывать на то, что останутся на «Олд Траффорд».

Аарон вернул себе место в команде Эрика тен Хага после тяжелого старта под руководством голландца. Его контракт истекает в конце сезона, но у «Юнайтед» есть возможность продлить его еще на год. Но клуб намерен не только активировать пункт о продлении, но и начать переговоры о новом долгосрочном контракте.

«Юнайтед» находится в такой же ситуации с Линделёфом, у которого есть контракт до лета плюс годовой опцион.

Шведский защитник тоже сделал достаточно, чтобы убедить Тен Хага, и клуб готов продлить его контракт до 2025 года.

А как бы вы распорядились судьбами этих троих?

 

2 комментария

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Чёрный тюльпан
Уан-Биссаку продлят точно, ровно как и не продлят Марсьяля, а вот с Витьком спорная ситуация. По мне он ни рыба, ни мясо, даже для ротации так себе, когда можно оставить ещё на год того же Эванса, который точно не слабее, но зато платить меньше, +статус доморощенного игрока для заявки. Не вижу смысла продлевать контракты с посредственными игроками а-ля для последующей продажи, когда продавать всё равно не умеем, а швед по итогу будут сидеть на лавке до конца контракта и получать оклад, который при заключении нового соглашения у него точно вырастет пускай даже на 20-30 тыс. относительно нынешнего.
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Фанат футбола 777
Им 27, 25 и 29 лет. Какие ветераны? А вот у Эванса заканчивается контракт, ему 35 лет, про него не написали
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