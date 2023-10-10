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Сборная Ямайки открывает двери для Гринвуда. Тренер команды поставил перед Мэйсоном два условия

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Гринвуд уже сменил клубную прописку, а теперь может поменять и спортивное гражданство.

Об интересе сборной Ямайки к Мэйсону было известно давно. Сообщалось, что и сам вингер не прочь сменить спортивное гражданство, слабо веря в свое возвращение в стан «трех львов».

Наконец Хеймир Хадльгримссон, тренер сборной Ямайки, высказался о Гринвуде:

«Мы бы хотели видеть в нашей команде самых талантливых футболистов. Если он восстановит свою прежнюю физическую форму и выйдет на прежний уровень, то наверняка у него будет все, чтобы помочь сборной Ямайки».

Саутгейт прямо не говорит о том, что двери в национальную команду Англии для Мэйсона закрыты. В августе тренер «трех львов» сказал: «Гипотетически в будущем это [возвращение Гринвуда] возможно». Но все же в такой расклад поверить сложно.

За сборную Англии Гринвуд провел всего один матч, когда в 2020 году «три льва» обыграли Исландию со счетом 1:0 в матче Лиги наций. Правила ФИФА позволяют вингеру сменить спортивное гражданство.

Проблемы Мэйсона с «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии начались в январе 2022 года, когда девушка игрока обвинила его в насилии. В феврале 2023 года полиция Большого Манчестера сообщила, что Гринвуд более не подвергается уголовному преследованию.

Полиция прекратила дело из-за сочетания нескольких факторов, в том числе из-за отзыва ключевых свидетелей. Невиновность игрока так и не доказали.

Как думаете, увидим ли мы Мэйсона в сборной Ямайки?

1 комментарий

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Sabibi Didarova
патриот
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