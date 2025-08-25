🌋 «Если это правда, то бросьте Аморима в вулкан». Майну хочет уйти из «МЮ» 💣

Вчера Рубен Аморим объяснил, почему Кобби Майну ни разу не вышел на поле за два тура АПЛ.

Оказывается, что юный англичанин конкурирует за позицию с Бруну Фернандешем – разумеется, такого соперника превзойти ему будет сложно.

Фанаты уже выразили свое возмущение по этому поводу.

А сегодня журналист talkSPORT Алекс Крук пишет, что Майну раздумывает над уходом из клуба! Футболист готов покинуть команду, если получит до закрытия трансферного окна подходящее предложение.

Снова обратимся к соцсетям.

💭 «Я люблю Аморима, но Кобби – это игрок, который строит игру вокруг себя. Если он не знает, как его использовать, то это очень тревожный сигнал».

💭 «Довольно очевидно, что Кобби Майну не входит в планы Рубена Аморима. Ему правда лучше уйти из этого клуба».

💭 «Если это правда, то бросьте Аморима в вулкан».

💭 «Удачи».