🌋 «Если это правда, то бросьте Аморима в вулкан». Майну хочет уйти из «МЮ» 💣
Вчера Рубен Аморим объяснил, почему Кобби Майну ни разу не вышел на поле за два тура АПЛ.
Оказывается, что юный англичанин конкурирует за позицию с Бруну Фернандешем – разумеется, такого соперника превзойти ему будет сложно.
Фанаты уже выразили свое возмущение по этому поводу.
А сегодня журналист talkSPORT Алекс Крук пишет, что Майну раздумывает над уходом из клуба! Футболист готов покинуть команду, если получит до закрытия трансферного окна подходящее предложение.
Снова обратимся к соцсетям.
💭 «Я люблю Аморима, но Кобби – это игрок, который строит игру вокруг себя. Если он не знает, как его использовать, то это очень тревожный сигнал».
💭 «Довольно очевидно, что Кобби Майну не входит в планы Рубена Аморима. Ему правда лучше уйти из этого клуба».
💭 «Если это правда, то бросьте Аморима в вулкан».
💭 «Удачи».