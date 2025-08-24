«Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Фулхэм» во втором туре АПЛ – ничья 1:1. Возможно, исход противостояния был бы другим, если бы на 38-й минуте Бруну Фернандеш реализовал пенальти, назначенный за фол Кэлвина Басси.

В соцсетях традиционные шутки:

💭 «Пенальти Бруну Фернандеша только что достиг цели».

💭 «Только что: НАСА обнаружило на поверхности Луны футбольный мяч, по которому Бруну Фернандеш пробил с пенальти в матче против «Фулхэма».

💭 «Что это, папа?»

«Это пенальти Бруну Фернандеша, сынок».

У Гари Невилла нашлось объяснение промаху Фернандеша: «Судья [Крис Кавана] слегка подтолкнул его локтем, это немного выбило Бруну из колеи».

Судя по реакции португальца, небольшое столкновение с арбитром его действительно не обрадовало.

В соцсетях болельщики в основном спорят с легендой «Ман Юнайтед»: такое незначительное действие арбитра не должно было настолько смутить капитана «красных дьяволов».

Что думаете о комментарии Невилла?