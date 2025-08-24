🎥 Бруну с пенальти отправил мяч в космос. Невилл уже нашел объяснение промаху – виноват арбитр
«Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Фулхэм» во втором туре АПЛ – ничья 1:1. Возможно, исход противостояния был бы другим, если бы на 38-й минуте Бруну Фернандеш реализовал пенальти, назначенный за фол Кэлвина Басси.
В соцсетях традиционные шутки:
💭 «Пенальти Бруну Фернандеша только что достиг цели».
💭 «Только что: НАСА обнаружило на поверхности Луны футбольный мяч, по которому Бруну Фернандеш пробил с пенальти в матче против «Фулхэма».
💭 «Что это, папа?»
«Это пенальти Бруну Фернандеша, сынок».
У Гари Невилла нашлось объяснение промаху Фернандеша: «Судья [Крис Кавана] слегка подтолкнул его локтем, это немного выбило Бруну из колеи».
Судя по реакции португальца, небольшое столкновение с арбитром его действительно не обрадовало.
В соцсетях болельщики в основном спорят с легендой «Ман Юнайтед»: такое незначительное действие арбитра не должно было настолько смутить капитана «красных дьяволов».
Что думаете о комментарии Невилла?