📸🎥 Кунья обсуждал переход в «МЮ» с Роналдо и Роналдиньо. Что легенды сказали о «дьяволах»?

В июне Матеус Кунья отужинал в волшебной компании Винисиуса, Роналдо и Роналдиньо.

Оказывается, между Куньей и Роналдиньо давно сложились теплые отношения – об этом поведал сам новичок «Ман Юнайтед» в интервью Sky Sports.

Матеус также рассказал, как бразильские легенды прокомментировали его переезд на «Олд Траффорд»:

«Когда Роналдиньо узнал о моем трансфере, он сказал: «Вау, это один из самых больших клубов в мире, ты этого правда заслуживаешь». Не знаю, могу ли говорить это здесь, но он вспомнил, что была небольшая история вокруг него и «Юнайтед», он сказал: «Вау, если бы такое произошло в моей карьере, было бы так здорово там поиграть, это невероятный клуб».

Да, он бы хотел выступать за «Юнайтед», сказал, что с радостью бы согласился на такой переход. Вот тогда я почувствовал, что это отличный трансфер, замечательный трансфер. Ведь если Роналдиньо говорит что-то подобное, разговоры можно заканчивать!

Роналдо тоже рассказал свои истории о том, как он играл здесь против «МЮ», он говорил про атмосферу вокруг «Олд Траффорда», говорил про фанатов. Я и до этого чувствовал, что это идеальный переход, но когда они сказали такое – все было окончательно решено! Услышать подобное от них было идеально».

Уже представили Ронни в «МЮ»?