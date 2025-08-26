Мостовой о Кубке России: «Можно 2 матча выиграть, 5 проиграть и завоевать трофей. На поле баскетболисты выходят, какие-то блогеры. Вы что творите? Это же профессиональный футбол!»
Александр Мостовой раскритиковал формат Фонбет Кубка России.
Бывший полузащитник сборной России ответил на вопрос о предстоящем матче «Пари НН» и «Спартака» в 3-м туре группового этапа.
«Каковы шансы нижегородцев сегодня против «Спартака»? А какая разница? Ведь в Кубке России можно два матча выиграть, пять проиграть, пройти дальше и завоевать трофей.
Я вообще не понимаю, что с этим турнирном происходит. На поле баскетболисты выходят, какие-то блогеры. И ладно еще товарищеские игры, но это же официальное соревнование.
Вы что творите? Это же профессиональный футбол!» – сказал Мостовой.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
