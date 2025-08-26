Мостовой о Кубке России: «Можно 2 матча выиграть, 5 проиграть и завоевать трофей. На поле баскетболисты выходят, какие-то блогеры. Вы что творите? Это же профессиональный футбол!»

Александр Мостовой раскритиковал формат Фонбет Кубка России.

Бывший полузащитник сборной России ответил на вопрос о предстоящем матче «Пари НН » и «Спартака » в 3-м туре группового этапа.

«Каковы шансы нижегородцев сегодня против «Спартака»? А какая разница? Ведь в Кубке России можно два матча выиграть, пять проиграть, пройти дальше и завоевать трофей.

Я вообще не понимаю, что с этим турнирном происходит. На поле баскетболисты выходят, какие-то блогеры. И ладно еще товарищеские игры, но это же официальное соревнование.

Вы что творите? Это же профессиональный футбол!» – сказал Мостовой .

