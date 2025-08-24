😲 Аморим объяснил, что Майну не играет из-за Маунта. Фанаты в ужасе
«Манчестер Юнайтед» в очередной раз провалился, не сумев обыграть в Лондоне «Фулхэм».
Неудачный старт в АПЛ вызывает все больше вопросов к тактическим решениям Рубена Аморима. И ответы не всегда устраивают фанатов.
Касательно игровой роли Кобби Майну.
«Он борется за позицию с Бруну Фернандешем. Я поставил Маунта, потому что мы хотим забивать», – объяснил португальский наставник.
По сути, Аморим приговорил Майну к скамейке запасных. И это очень разозлило фанатов «красных дьяволов».
💭 «Ну вот. Бруну виноват. Дайте еще 100 миллионов».
💭 «О чем он вообще говорит».
💭 «Господи, Аморим, ты меня бесишь».
💭 «И как это сработало? Один автогол?»
💭 «А зачем тогда Шешко подписывали, если должен был забивать Маунт?»
💭 «И как, получилось?»
Два матча это мало, но тем не менее. Бруну даже с учетом плохого для себя матча третий по продвижению мяча через пас (больше продвижение только у вратаря и Де Лигта)
«В очередной раз провалился» это что? Второй тур идет, какой очередной раз?
Ну и с позициями очевидно. Майну куда более сырой игрок чем Бруну. При этом Майну и не замена Каземиро. Куда его ставить?