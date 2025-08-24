😲 Аморим объяснил, что Майну не играет из-за Маунта. Фанаты в ужасе 🫨

«Манчестер Юнайтед» в очередной раз провалился, не сумев обыграть в Лондоне «Фулхэм».

Неудачный старт в АПЛ вызывает все больше вопросов к тактическим решениям Рубена Аморима. И ответы не всегда устраивают фанатов.

Касательно игровой роли Кобби Майну.

«Он борется за позицию с Бруну Фернандешем. Я поставил Маунта, потому что мы хотим забивать», – объяснил португальский наставник.

По сути, Аморим приговорил Майну к скамейке запасных. И это очень разозлило фанатов «красных дьяволов».

💭 «Ну вот. Бруну виноват. Дайте еще 100 миллионов».

💭 «О чем он вообще говорит».

💭 «Господи, Аморим, ты меня бесишь».

💭 «И как это сработало? Один автогол?»

💭 «А зачем тогда Шешко подписывали, если должен был забивать Маунт?»

💭 «И как, получилось?»