United Tweets
Блог

🦸‍♂ «Этот парень изменил итог игры. Он должен играть в старте». Фанаты «Юнайтед» назвали главного кудесника победы над «Брентфордом»

премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Клубы Клубы
Алехандро Гарначо Алехандро Гарначо
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

Алехандро Гарначо сыграл огромную роль в долгожданной победе «Манчестер Юнайтед».

Аргентинец заменил Маркуса Рэшфорда после часа игры, и совершил три ключевых передачи, одна из которых привела к забитому мячу.

Помимо участия в голе, Гарначо выиграл четыре наземных дуэли и заработал три штрафных на чужой половине поля.

Football: Soccer-McTominay late late spares Man United blushes | The Star

Игроком матча ожидаемо стал Скотт Мактоминей, оформивший дубль в дополнительное время, однако фанаты «МЮ» не смогли проигнорировать «невоспетого героя».

💬 UtdDistrict: «Работоспособность. Качество. Решающее действие. Какое выступление Алехандро Гарначо.

💬 Mark Goldbridge: «Гарначо изменил итог игры. Он должен играть в старте».

💬 Aarron: «Он делает разницу. Гарначо должен быть в стартовом составе».

💬 UtdCynical: «Гарначо абсолютно невероятен. Один из самых непредсказуемых игроков».

💬 Connor: «Гарначо должен быть в старте «Юнайтед» после международного перерыва. Нет буквально никаких причин, чтобы это было не так».

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nick Powell
Гарначо не готов в старте выходить,он хорош с замены под уставшего соперника
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий