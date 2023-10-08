🦸‍♂ «Этот парень изменил итог игры. Он должен играть в старте». Фанаты «Юнайтед» назвали главного кудесника победы над «Брентфордом»

Алехандро Гарначо сыграл огромную роль в долгожданной победе «Манчестер Юнайтед».

Аргентинец заменил Маркуса Рэшфорда после часа игры, и совершил три ключевых передачи, одна из которых привела к забитому мячу.

Помимо участия в голе, Гарначо выиграл четыре наземных дуэли и заработал три штрафных на чужой половине поля.

Игроком матча ожидаемо стал Скотт Мактоминей, оформивший дубль в дополнительное время, однако фанаты «МЮ» не смогли проигнорировать «невоспетого героя».

💬 UtdDistrict: «Работоспособность. Качество. Решающее действие. Какое выступление Алехандро Гарначо.

💬 Mark Goldbridge: «Гарначо изменил итог игры. Он должен играть в старте».

💬 Aarron: «Он делает разницу. Гарначо должен быть в стартовом составе».

💬 UtdCynical: «Гарначо абсолютно невероятен. Один из самых непредсказуемых игроков».

💬 Connor: «Гарначо должен быть в старте «Юнайтед» после международного перерыва. Нет буквально никаких причин, чтобы это было не так».