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Петер Шмейхель назвал игрока «Юнайтед», который «участвовал в 90% лучших моментов» в матче с «Пэлас». Но пока его подводят партнеры по команде

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Петер Шмейхель Петер Шмейхель
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

Нужно время.

«Манчестер Юнайтед» впервые в этом сезоне не смог забить гол в домашнем матче на «Олд Траффорд» и проиграл «Кристал Пэлас» со счетом 0:1.

Однако Петер Шмейхель считает, что нападающий Расмус Хейлунд был лучшим игроком в нерезультативной линии атаки манкуанинцев.

Выступая в студии Премьер-лиги после матча, легендарный голкипер сказал:

«Я бы сказал, что 90% хороших моментов в игре «Манчестер Юнайтед» происходило при участии Хейлунда. Проблема в том, что у команды уже очень давно не было настоящей «девятки», поэтому им понадобится время, чтобы к этому привыкнуть. Он все делает правильно, остается терпеливым и хладнокровным, но его практически не кормят передачами».

Датскому форварду еще предстоит забить свой первый гол в Премьер-лиге, свой единственный гол за «дьяволов» Расмус оформил в матче против «Баварии» в Лиге чемпионов.

Молодой нападающий все еще адаптируется к новому окружению, а команда привыкает к наличию техничного бомбардира вперед. Вероятно, пройдет еще некоторое время, прежде чем он сможет полностью раскрыться в составе команды Тен Хага.

1 комментарий

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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Петр Шмейхель правильно говорит, всё четко обьяснил
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