Где-то мы это уже слышали.

Манчестерская полиция начала расследование по обвинению Антони в нападении на свою бывшую девушку.

«Полиция Большого Манчестера осведомлена о выдвинутых обвинениях, и расследование с целью установления обстоятельств этого сообщения продолжается. В настоящее время мы не будем давать дальнейших комментариев», — говорится в официальном ответе на запрос The Teleraph.

Габриэла Каваллин, диджей и инфлюенсер, подала заявление на Антони как в их родной Бразилии, так и в Англии. Расследование идет в обеих странах. В Манчестере, по версии обвинения, Антони ударил ее головой и кулаком в номере отеля на следующий день после победы «Юнайтед» над «Манчестер Сити» со счетом 2:1 14 января. У девушки была рассечена голова и поврежден грудной имплантат.

В понедельник бразильское новостное издание UOL получило доступ к фотографиям, видеозаписям, разговорам и показаниям очевидцев, которые свидетельствуют об угрозах и нападениях со стороны Антони, и опубликовало некоторые из них.

В июне Каваллин обвинила Антони в домашнем насилии и угрозах во время телеинтервью, в котором она утверждала, что футболист запирал ее в доме, выпинывал из машины и угрожал смертью ей и их будущему ребенку.

Антони все отрицает, и сегодня в его соцсетях вышло официальное заявление, где говорится, что «обвинения являются ложными».

В полиции Большого Манчестера, наверное, уже слышать не хотят об игроках «МЮ».