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🚨 Полиция Большого Манчестера начала расследование дела Антони. Бывшая девушка обвинила его в неоднократных нападениях

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Где-то мы это уже слышали.

Манчестерская полиция начала расследование по обвинению Антони в нападении на свою бывшую девушку.

«Полиция Большого Манчестера осведомлена о выдвинутых обвинениях, и расследование с целью установления обстоятельств этого сообщения продолжается. В настоящее время мы не будем давать дальнейших комментариев», — говорится в официальном ответе на запрос The Teleraph.

Габриэла Каваллин, диджей и инфлюенсер, подала заявление на Антони как в их родной Бразилии, так и в Англии. Расследование идет в обеих странах. В Манчестере, по версии обвинения, Антони ударил ее головой и кулаком в номере отеля на следующий день после победы «Юнайтед» над «Манчестер Сити» со счетом 2:1 14 января. У девушки была рассечена голова и поврежден грудной имплантат.

В понедельник бразильское новостное издание UOL получило доступ к фотографиям, видеозаписям, разговорам и показаниям очевидцев, которые свидетельствуют об угрозах и нападениях со стороны Антони, и опубликовало некоторые из них.

В июне Каваллин обвинила Антони в домашнем насилии и угрозах во время телеинтервью, в котором она утверждала, что футболист запирал ее в доме, выпинывал из машины и угрожал смертью ей и их будущему ребенку.

Антони все отрицает, и сегодня в его соцсетях вышло официальное заявление, где говорится, что «обвинения являются ложными».

В полиции Большого Манчестера, наверное, уже слышать не хотят об игроках «МЮ».

6 комментариев

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Roman English
Правый фланг проклят
+5
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Xmyroe Eblo
Может хоть так избавимся от него
+3
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prus_3
Анна, держите нас в курсе. Особенно интересует судьба поврежденного имплантата. Одна грудь теперь болтается бесформенно, а другая торчком?!
+2
0
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Александр Белов
Гринвуд: пост сдал
Антони: пост принял
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21_my_pobedim
Анютка Стебакова (аффтар) умеет постебаццо))
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Lavinka
Ответ Xmyroe Eblo
Может хоть так избавимся от него
Зачем от него избавляться ?
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