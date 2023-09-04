7 комментариев

Гринвуда предлагали крупным клубам по всему миру, но почти все отказались. The Athletic опубликовал полный список
Даже Моуринью не захотел подписать своего бывшего подопечного.
Множество клубов из разных лиг отказались от трансфера Мэйсона Гринвуда до того, как он перешел в аренду в «Хетафе».
В августе «Юнайтед» завершил затянувшееся расследование дела нападающего и готовился вернуть его в состав, но шквал негативной реакции заставил манкуницанцев передумать. В итоге Мэйсон покинул клуб, присоединившись к испанскому клубу на правах аренды.
По данным The Athletic, в последние десять дней летнего окна множество клубов не захотели подписывать Гринвуда.
В статье сообщается, что агенты обращались во все возможные команды, и «Брентфорд» был одним из тех, кто отказал игроку в Англии. Дортмундская «Боруссия», «Рома» и «Милан» тоже «дистанцировались» от этой возможности.
Клубы Саудовской Аравии, вопреки слухам, тоже не заинтересовались перспективой трансфера Мэйсона, поскольку побоялись, что это повредит развитию местной женской футбольной лиги и борьбе за право проведения женского Кубка Азии.
«Лацио» действительно проявлял интерес к Гринвуду и даже обменялся документами с «Юнайтед», но стороны не достигли соглашения до закрытия трансферного окна в Италии. Также у главного тренера Маурицио Сарри были сомнения насчет репутации и физической формы нападающего.
Еще увидим, сможет ли Гринвуд проявить себя в составе «Хетафе» в Ла Лиге.
«Мы не хотим проводить собственное расследование. Этого парня признали невиновным. Он невиновен, как вы или я. Когда мы видим, что он невиновен, нам больше нечего сказать».
Вот такой подход должен был быть к этому делу у МЮ, а не вот эти вот сопли которые развели феминисты🤦🏻♂️