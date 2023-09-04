7 комментариев

Даже Моуринью не захотел подписать своего бывшего подопечного.

Множество клубов из разных лиг отказались от трансфера Мэйсона Гринвуда до того, как он перешел в аренду в «Хетафе».

В августе «Юнайтед» завершил затянувшееся расследование дела нападающего и готовился вернуть его в состав, но шквал негативной реакции заставил манкуницанцев передумать. В итоге Мэйсон покинул клуб, присоединившись к испанскому клубу на правах аренды.

По данным The Athletic, в последние десять дней летнего окна множество клубов не захотели подписывать Гринвуда.

В статье сообщается, что агенты обращались во все возможные команды, и «Брентфорд» был одним из тех, кто отказал игроку в Англии. Дортмундская «Боруссия», «Рома» и «Милан» тоже «дистанцировались» от этой возможности.

Клубы Саудовской Аравии, вопреки слухам, тоже не заинтересовались перспективой трансфера Мэйсона, поскольку побоялись, что это повредит развитию местной женской футбольной лиги и борьбе за право проведения женского Кубка Азии.

«Лацио» действительно проявлял интерес к Гринвуду и даже обменялся документами с «Юнайтед», но стороны не достигли соглашения до закрытия трансферного окна в Италии. Также у главного тренера Маурицио Сарри были сомнения насчет репутации и физической формы нападающего.

Еще увидим, сможет ли Гринвуд проявить себя в составе «Хетафе» в Ла Лиге.