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Гринвуда предлагали крупным клубам по всему миру, но почти все отказались. The Athletic опубликовал полный список

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Даже Моуринью не захотел подписать своего бывшего подопечного.

Множество клубов из разных лиг отказались от трансфера Мэйсона Гринвуда до того, как он перешел в аренду в «Хетафе».

В августе «Юнайтед» завершил затянувшееся расследование дела нападающего и готовился вернуть его в состав, но шквал негативной реакции заставил манкуницанцев передумать. В итоге Мэйсон покинул клуб, присоединившись к испанскому клубу на правах аренды.

По данным The Athletic, в последние десять дней летнего окна множество клубов не захотели подписывать Гринвуда.

В статье сообщается, что агенты обращались во все возможные команды, и «Брентфорд» был одним из тех, кто отказал игроку в Англии. Дортмундская «Боруссия», «Рома» и «Милан» тоже «дистанцировались» от этой возможности. 

Клубы Саудовской Аравии, вопреки слухам, тоже не заинтересовались перспективой трансфера Мэйсона, поскольку побоялись, что это повредит развитию местной женской футбольной лиги и борьбе за право проведения женского Кубка Азии. 

«Лацио» действительно проявлял интерес к Гринвуду и даже обменялся документами с «Юнайтед», но стороны не достигли соглашения до закрытия трансферного окна в Италии. Также у главного тренера Маурицио Сарри были сомнения насчет репутации и физической формы нападающего.

Еще увидим, сможет ли Гринвуд проявить себя в составе «Хетафе» в Ла Лиге.

7 комментариев

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Руслан1313
Пресс-секретарь «Хетафе» о Мэйсоне Гринвуде:

«Мы не хотим проводить собственное расследование. Этого парня признали невиновным. Он невиновен, как вы или я. Когда мы видим, что он невиновен, нам больше нечего сказать».

Вот такой подход должен был быть к этому делу у МЮ, а не вот эти вот сопли которые развели феминисты🤦🏻‍♂️
+34
-4
+30
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saip
Ответ Руслан1313
Пресс-секретарь «Хетафе» о Мэйсоне Гринвуде: «Мы не хотим проводить собственное расследование. Этого парня признали невиновным. Он невиновен, как вы или я. Когда мы видим, что он невиновен, нам больше нечего сказать». Вот такой подход должен был быть к этому делу у МЮ, а не вот эти вот сопли которые развели феминисты🤦🏻‍♂️
Полностью согласен. Тряпки, прогнулись под бабский визг
+10
-2
+8
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Любезный Коссутий
страшно представить лицо Санчо, если бы еще и Гринвуд вернулся.
+7
0
+7
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Леонид Ботвинник
В этой истории виновато само руководство МЮ. Раздули из мухи слона . Какое расследование вы придумали ? К парню нет никаких юридических претензий, у них с девушкой общий ребёнок. Так нет, как тут писали выше, развели соплей , привлекли внимание . Хотели бы оставить , оставили бы. А тут. Чистоплюи.
+8
-2
+6
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Колено решфорда
Ответ Руслан1313
Пресс-секретарь «Хетафе» о Мэйсоне Гринвуде: «Мы не хотим проводить собственное расследование. Этого парня признали невиновным. Он невиновен, как вы или я. Когда мы видим, что он невиновен, нам больше нечего сказать». Вот такой подход должен был быть к этому делу у МЮ, а не вот эти вот сопли которые развели феминисты🤦🏻‍♂️
Видимо решили не брать на себя репутационные потери. Если покажет себя в Хетафе - в МЮ как раз нужен форвард, скажут что-то подобное через год. Все любят истории камбеков)
+3
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+3
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S2Pac
Так и где тут полный список? Какие-то там клубы из Аравии.. это полнейший список)
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Чёрный тюльпан
У Милана на тот момент уже не было места в команде для игрока не из ЕС, потому что они привезли типочка из Вильярреала. Если бы раньше возможность всплыла, то Пиоли мог бы и приютить паренька, всё таки молодой и талантливый форвард не помешал бы, тем более что он другого типа в сравнении с Жиру.
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