💥 Рубен Аморим определил главную проблему в составе «МЮ». Усиление может состояться уже в январе

По данным Football Insider, Рубен Аморим считает позицию голкипера приоритетной для усиления в январское трансферное окно.

Летом «Юнайтед» подписал Сенне Ламменса, но 21-летний вратарь не смог вытеснить из состава Алтая Байындыра.

Обсуждается подписание Эмилиано Мартинеса в январе.

Бывший главный скаут «Юнайтед» Мик Браун сказал: «Они хотели подписать Мартинес, он тоже хотел перейти, но в конце концов клубы не смогли договориться, поэтому сделка не состоялась.

Они пошли и подписали Ламменса, но Аморим говорит, что ему все еще нужен вратарь, поэтому будут рассматриваться новые варианты. Я не сомневаюсь, что Эмилиано все еще в их числе».