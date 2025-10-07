🚨 Руководство «МЮ» обсудило с ведущими игроками судьбу Аморима. Есть решение (ESPN)

ESPN сообщает, что исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Омар Беррада и спортивный директор Джейсон Уилкокс провели разговор с игроками команды, включая капитана Бруну Фернандеша и некоторых лидеров команды, касательно будущего Рубена Аморима. Они пришли к выводу, что португалец еще может принести пользу клубу.

В соцсетях не оценили методы руководства.

💭 «Почему они самостоятельно не делают свою работу? Может эти игрока – приятели Аморима».

💭 «Что они курят?»

💭 «Гениально, спрашивать у лидеров команды Аморима про Аморима».

💭 «Какое удивительное решение».