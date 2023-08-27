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«Юнайтед» готов действовать после травмы Люка Шоу. Клуб рассматривает трех защитников — одному уже могли сделать предложение

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До закрытия трансферного окна осталось 5 дней...

Авторитетный журналист ESPN Роб Доусон сообщил, что клуб намерен подписать левого защитника, чтобы компенсировать потерю Люка Шоу.

До сих пор неясно, какую конкретно мышечную травму получил Шоу, но клуб опасается, что он может отсутствовать до ноября. Тирелл Маласиа выбыл на такой же срок из-за травмы колена.

Брэндон Уильямс, который участвовал в предсезонном туре по Соединенным Штатам и мог бы прикрыть эту позицию, перешел в «Ипсвич Таун» на правах аренды. Все это привело к тому, что против «Фореста» Диогу Далоту, обычно выступающему на правом фланге, пришлось сыграть роль левого защитника.

Как поведали источники ESPN, «Юнайтед» рассматривает трех кандидатов: Маркоса Алонсо из «Барселоны», Марка Кукурелью из «Челси» и Серхио Регилона из «Тоттенхэма».

Кристиан Фальк из Bild утверждает, что манкунианцы уже сделали первый шаг в направлении одного из защитников — они отправили каталонскому клубу запрос на трансфер Маркоса Алонсо.

Кого из этих троих предпочли бы вы?

4 комментария

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Neron
Алонсо однозначно! И только в аренду до НГ, если не согласятся, то на сезон! Регилон не тянет даже в ТТХ, Кукурелья видимо вообще не уровень.
+2
0
+2
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Леонид Ботвинник
Точно готовы ? Может ещё все же подумать ? Времени то вагон...
+2
0
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Артем Горлов
а можно всех посмотреть? 😆
+1
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Adilet Sarbagyshev
Алонсо вроде в основе играет. Вряд ли захочет в МЮ переходить.
0
0
0
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