🚪 Я лично отвезу Кукурелью на «Олд Траффорд». Фанаты «Челси» против аренды испанца в «Манчестер Юнайтед»
Многие фанаты «Челси» отрицательно отреагировали возможный уход на Марка Кукурельи в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды.
Дело в том, что фанаты синих хотят, чтобы испанец навсегда покинул клуб, не имея возможности вернуться. Но поскольку манкунианцы готовы лишь арендовать игрока, то договоренность должна предусматривать обязательный выкуп.
💭 «Аренда - это глупая сделка. Мы не должны делать нашего прямого соперника сильнее, особенно когда тот, кого они подписывают, не уходит на постоянной основе».
💭 «С обязательством выкупа. В противном случае, это бессмысленно».
💭 «Никогда. Зачем усилять «Юнайтед».
💭 «Мы хотим полноценную сделку. Навсегда или никак».
💭 «Аренда? Они должны продать его, пожалуйста».
💭 «Позволю ли я ему уйти и отвезу ли лично его на «Олд Траффорд»? Ответ - да и да».
Судя по тому, что Кукурелья еще ни разу не вышел на поле в этом сезоне, его дни в «Челси» сочтены. Осталось лишь узнать, где он продолжит карьеру.
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