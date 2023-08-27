Многие фанаты «Челси» отрицательно отреагировали возможный уход на Марка Кукурельи в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды.

Дело в том, что фанаты синих хотят, чтобы испанец навсегда покинул клуб, не имея возможности вернуться. Но поскольку манкунианцы готовы лишь арендовать игрока, то договоренность должна предусматривать обязательный выкуп.

💭 «Аренда - это глупая сделка. Мы не должны делать нашего прямого соперника сильнее, особенно когда тот, кого они подписывают, не уходит на постоянной основе».

💭 «С обязательством выкупа. В противном случае, это бессмысленно».

💭 «Никогда. Зачем усилять «Юнайтед».

💭 «Мы хотим полноценную сделку. Навсегда или никак».

💭 «Аренда? Они должны продать его, пожалуйста».

💭 «Позволю ли я ему уйти и отвезу ли лично его на «Олд Траффорд»? Ответ - да и да».

Судя по тому, что Кукурелья еще ни разу не вышел на поле в этом сезоне, его дни в «Челси» сочтены. Осталось лишь узнать, где он продолжит карьеру.