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🚪 Я лично отвезу Кукурелью на «Олд Траффорд». Фанаты «Челси» против аренды испанца в «Манчестер Юнайтед»

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Многие фанаты «Челси» отрицательно отреагировали возможный уход на Марка Кукурельи в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды.

Дело в том, что фанаты синих хотят, чтобы испанец навсегда покинул клуб, не имея возможности вернуться. Но поскольку манкунианцы готовы лишь арендовать игрока, то договоренность должна предусматривать обязательный выкуп.

💭 «Аренда - это глупая сделка. Мы не должны делать нашего прямого соперника сильнее, особенно когда тот, кого они подписывают, не уходит на постоянной основе».

💭 «С обязательством выкупа. В противном случае, это бессмысленно».

💭 «Никогда. Зачем усилять «Юнайтед».

💭 «Мы хотим полноценную сделку. Навсегда или никак».

💭 «Аренда? Они должны продать его, пожалуйста».

💭 «Позволю ли я ему уйти и отвезу ли лично его на «Олд Траффорд»? Ответ - да и да».

Судя по тому, что Кукурелья еще ни разу не вышел на поле в этом сезоне, его дни в «Челси» сочтены. Осталось лишь узнать, где он продолжит карьеру.

6 комментариев

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Dauren Ussenov
Только в обмен на холодильник.
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Cliff Booth
Последний комментарий лично Боули что-ли писал? Иначе не припомню, чтобы у фанатов спрашивали разрешения на продажу игроков.
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Алексей Куликов
Не хотят усилять конкурента, но хотят чтобы он ушёл. Не понимаю, Кукурелья это усиление или ослабление топ клуба?
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Dm Kznts
спасибо не нужно
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юрка
Ответ Dauren Ussenov
Только в обмен на холодильник.
не надо обмена, холодильник с бантом в подарок
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RedDevil1909
Ответ Алексей Куликов
Не хотят усилять конкурента, но хотят чтобы он ушёл. Не понимаю, Кукурелья это усиление или ослабление топ клуба?
так это разные люди писали
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