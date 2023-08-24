United Tweets
Блог

Том Хитон назвал лучшего завершителя моментов в «Юнайтед» — его выбор наверняка вас удивит

Том Хитон Том Хитон
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Антони Марсьяль Антони Марсьяль
Клубы Клубы
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

И это не Рэшфорд.

Том Хитон назвал Антони Марсьяля лучшим завершителем в составе «Манчестер Юнайтед», рассыпавшись в комплиментах в адрес товарища по команде.

Французский нападающий присоединился к «Юнайтед» в сентябре 2015 года, но его карьера в английском клубе была омрачена травмами и затяжными восстановлениями. За семь с половиной сезонов в команде он пропустил 79 матчей.

Хоть он и забил 88 голов в 299 матчах за «красных дьяволов», фанаты рассчитывали на большее от игрока, о котором в начале карьеры говорили как о будущем обладателе «Золотого мяча».

Марсьяля давно связывают с уходом с «Олд Траффорд», однако, очевидно, игрок останется под началом тен Хага еще на сезон, чтобы прикрывать Расмуса Хейлунда. И Том Хитон считает, что Марсьяль все еще может сыграть свою роль в команде. Вратарь «Юнайтед» назвал его лучшим завершителем в команде — по его мнению, в этом качестве француз опережает Маркуса Рэшфорд, Джейдона Санчо и Антони.

В интервью клубным медиа голкипера-ветерана попросили собрать идеального футболиста, используя лучшие качества игроков «Юнайтед». Когда речь зашла о завершении моментов, Хитон сказал:

«Для меня это, вероятно, Антони Марсьяль: он может закрутить мяч, он может прокинуть его над тобой, запустить по дуге или же ударить с силой. У него такое самообладание, такое спокойствие перед воротами, что усложняет задачу вратарю.

«[Вратарям] очень часто хочется заставить игрока отвлечься, или чтобы удар был нанесен поспешно. Но на Антони очень сложно повлиять, поэтому, когда он бьет, мяч обычно попадает в сетку».

А кого бы вы назвали лучшим завершителем «Юнайтед»?

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артем Горлов
Марс норм игрок, на замену вышел в последнем туре, сразу класса добавил команде. Жаль, что такой стеклянный(
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dauren utd
есть другой Антони, он тоже попадает в сетку, правда снаружи и то не всегда
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
aya
Топовый Марсик в порядке, другое дело, что он постоянно травмирован
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Руслан1313
Так то Марсиаль очень техничный и умеет забивать, но травмотичен до безобразия 🙁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий