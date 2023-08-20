Покидающий «Манчестер Юнайтед» Мейсон Гринвуд может стать еще одним футболистом, перебравшимся в Саудовскую Аравию.

К бывшему нападающему сборной Англии присматривается саудовский клуб «Аль-Иттифак», который этим летом возглавил Стивен Джеррард.

Дорога в Европу для Мэйсона тоже открыта: бывший тренер «МЮ» Жозе Моуринью будет рад видеть футболиста в «Роме», именно он руководил «Юнайтед» на момент подписания Гринвудом своего первого профессионального контракта в октябре 2018 года. Также Гринвуд может оказаться в турецком «Галатасарае».

Пишите в комментариях, какой клуб лучше выбрать Мэйсону.