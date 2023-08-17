Взяли временно, но может остаться.

Эрик тен Хаг заявил, что контракт Джонни Эванса с «Манчестер Юнайтед» истек, но клуб продолжает переговоры с защитником.

«В данным он не имеет контракта, но мы ведем переговоры, − сказал он. − Посмотрим. Мы разговариваем, и когда появятся новости, мы их сообщим».

Эванс присоединился к клубу на краткосрочной основе в прошлом месяце для участия в предсезонных играх. Он участвовал в матчах против «Лиона», «Рексхэма», «Дортмунда», «Атлетика». Также Джонни наблюдал за игрой против «Вулверхэмптона» из директорской ложи.

В активе футболиста 198 матчей за «МЮ». Он выиграл Лигу чемпионов и три чемпионских титула АПЛ. Также Эванс 102 раза сыграл за сборную Северной Ирландии, провел три года в «Вест Бромвиче» и пять лет в «Лестере». В конце прошлого сезона стал свободным агентом.