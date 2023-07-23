Сообщается, что Эрик тен Хаг решил продать Диого Далота и продлить контракт Аарона Уан-Биссаки на один год.

Далот начал прошлый сезон как первый выбор Тен Хага. Однако травма португальца открыла двери для Ван-Биссаки, который воспользовался моментом.

В настоящее время утверждается, что «Манчестер Юнайтед» определил Акселя Дисаси из «Монако» в качестве потенциальной замены Далоту.

Тем не менее, цена «Монако» в настоящее время является камнем преткновения, поскольку они оценивают игрока намного выше бюджета «Юнайтед».