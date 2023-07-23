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Далот или Уан-Биссака? Тен Хаг принял решение продать правого защитника

Диогу Далот Диогу Далот
Аарон Уан-Биссака Аарон Уан-Биссака
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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Сообщается, что Эрик тен Хаг решил продать Диого Далота и продлить контракт Аарона Уан-Биссаки на один год.

Далот начал прошлый сезон как первый выбор Тен Хага. Однако травма португальца открыла двери для Ван-Биссаки, который воспользовался моментом. 

В настоящее время утверждается, что «Манчестер Юнайтед» определил Акселя Дисаси из «Монако» в качестве потенциальной замены Далоту.

Тем не менее, цена «Монако» в настоящее время является камнем преткновения, поскольку они оценивают игрока намного выше бюджета «Юнайтед». 

 

6 комментариев

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Любезный Коссутий
так его только продлили - какая продажа?
+1
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Dm Kznts
Ответ Любезный Коссутий
так его только продлили - какая продажа?
походу мороз или выдумал или что то знает ))
+1
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Dm Kznts
какой то бред.
денег наскрести дажа на напа нет, тем более менять что то более менее играющее.
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Neron
Полная чушь!
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red hikkikomori
Источник - волосы Тен Хага)
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Вертуальный
Фантазеры
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