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«Он может играть уже сейчас». Бруну Фернандеш в восторге от юного таланта «МЮ»

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Бруну Фернандеш Бруну Фернандеш
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Капитан «Манчестер Юнайтед» впечатлен прогрессом юного полузащитника Майну.

«Кобби Майну - отличный игрок, он показывают впечатляющую стойкость.

Он всегда готов к работе. Его способности поражают. Каждый может заметить, насколько он талантлив. Он хорош на мяче, силен, может защищаться и атаковать.

Вы видите, как Кобби действовал в моменте с моим голом. Он все еще довольно молод, но мы видим, что у него будет светлое будущее, и, надеюсь, больше игровых минут.

Он может играть уже сейчас. Это еще один игрок, который будет конкурировать за место в основе. И это отлично», - заявил Бруну Фернандеш.

Кобби Майну - 18-летний полузащитник «МЮ». Он дебютировал в первой команде в январе.

3 комментария

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Руслан Чесебиев
Бруну, со своей требовальностью к игрокам, если похвалил его значит в нем есть толк
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Ахма Начоо
Очень удивил Майну своей уверенной игрой , никакого мандража уверенно и хорошо пасует отличное чтение игры стоит там где нужно, самое главное что работал над собой и будет не хуже Кази. Тьфу тьфу тьфу!
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