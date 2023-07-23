Капитан «Манчестер Юнайтед» впечатлен прогрессом юного полузащитника Майну.

«Кобби Майну - отличный игрок, он показывают впечатляющую стойкость.

Он всегда готов к работе. Его способности поражают. Каждый может заметить, насколько он талантлив. Он хорош на мяче, силен, может защищаться и атаковать.

Вы видите, как Кобби действовал в моменте с моим голом. Он все еще довольно молод, но мы видим, что у него будет светлое будущее, и, надеюсь, больше игровых минут.

Он может играть уже сейчас. Это еще один игрок, который будет конкурировать за место в основе. И это отлично», - заявил Бруну Фернандеш.

Кобби Майну - 18-летний полузащитник «МЮ». Он дебютировал в первой команде в январе.