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Маунт наконец дебютировал за «Юнайтед» 🔥 Эрик тен Хаг очень доволен первым матчем полузащитника

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Успел впечатлить за 45 минут.

Эрик тен Хаг, кажется, очень доволен тем, как проявил себя Мэйсон Маунт в его дебютном матче за «Юнайтед». Полузащитник вышел в стартовом составе против «Лидса» и провел на поле весь первый тайм.

После победы со счетом 2:0 главный тренер сказал MUTV:

«Первый тайм — отлично, мы этого ожидали. В нем было столько смелости. Вы можете получить столько удовольствия от его игры».

Оба гола в этой встрече были забиты во втором тайме игроками молодежки, так что Маунт не смог внести свой вклад в этот результат, но он определенно смог впечатлить фанатов «красных дьяволов».

Полузащитник был полон энергии и не стеснялся прессинговать игроков «Лидса» в нужных эпизодах. Он также создал несколько хороших моментов и, кажется, уже нашел общий язык со своими товарищами по команде. Лучшие моменты выступления Маунта можно посмотреть здесь:

Мы наверняка сможем вновь увидеть Мэйсона в товарищеском матче против «Лиона» на следующей неделе. Ждем от него новых свершений!

4 комментария

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Чёрный тюльпан
По этой нарезке можно сказать, что он ничего полезного не сделал: пасы в никуда, удары либо выше ворот, либо во вратаря (особенно выход 1 на 1), отборы с нарушением. Понятно, что предсезонка, но такое лучше вообще не выкладывать.
+3
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Neron
Ответ Чёрный тюльпан
По этой нарезке можно сказать, что он ничего полезного не сделал: пасы в никуда, удары либо выше ворот, либо во вратаря (особенно выход 1 на 1), отборы с нарушением. Понятно, что предсезонка, но такое лучше вообще не выкладывать.
Лучшим был Ганнибал!!! Но Аароен и Эмерал были на много лучше, интереснее и свежее!
+1
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Neron
Ответ Чёрный тюльпан
По этой нарезке можно сказать, что он ничего полезного не сделал: пасы в никуда, удары либо выше ворот, либо во вратаря (особенно выход 1 на 1), отборы с нарушением. Понятно, что предсезонка, но такое лучше вообще не выкладывать.
Лучше Маунта имею ввиду.
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max220680
Ответ Чёрный тюльпан
По этой нарезке можно сказать, что он ничего полезного не сделал: пасы в никуда, удары либо выше ворот, либо во вратаря (особенно выход 1 на 1), отборы с нарушением. Понятно, что предсезонка, но такое лучше вообще не выкладывать.
Один удачный прессинг и куча неточных передач и потерь..лучше удалить пост
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