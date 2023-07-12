Успел впечатлить за 45 минут.

Эрик тен Хаг, кажется, очень доволен тем, как проявил себя Мэйсон Маунт в его дебютном матче за «Юнайтед». Полузащитник вышел в стартовом составе против «Лидса» и провел на поле весь первый тайм.

После победы со счетом 2:0 главный тренер сказал MUTV:

«Первый тайм — отлично, мы этого ожидали. В нем было столько смелости. Вы можете получить столько удовольствия от его игры».

Оба гола в этой встрече были забиты во втором тайме игроками молодежки, так что Маунт не смог внести свой вклад в этот результат, но он определенно смог впечатлить фанатов «красных дьяволов».

Полузащитник был полон энергии и не стеснялся прессинговать игроков «Лидса» в нужных эпизодах. Он также создал несколько хороших моментов и, кажется, уже нашел общий язык со своими товарищами по команде. Лучшие моменты выступления Маунта можно посмотреть здесь:

Мы наверняка сможем вновь увидеть Мэйсона в товарищеском матче против «Лиона» на следующей неделе. Ждем от него новых свершений!