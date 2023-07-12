Маунт наконец дебютировал за «Юнайтед» 🔥 Эрик тен Хаг очень доволен первым матчем полузащитника
Успел впечатлить за 45 минут.
Эрик тен Хаг, кажется, очень доволен тем, как проявил себя Мэйсон Маунт в его дебютном матче за «Юнайтед». Полузащитник вышел в стартовом составе против «Лидса» и провел на поле весь первый тайм.
После победы со счетом 2:0 главный тренер сказал MUTV:
«Первый тайм — отлично, мы этого ожидали. В нем было столько смелости. Вы можете получить столько удовольствия от его игры».
Оба гола в этой встрече были забиты во втором тайме игроками молодежки, так что Маунт не смог внести свой вклад в этот результат, но он определенно смог впечатлить фанатов «красных дьяволов».
Полузащитник был полон энергии и не стеснялся прессинговать игроков «Лидса» в нужных эпизодах. Он также создал несколько хороших моментов и, кажется, уже нашел общий язык со своими товарищами по команде. Лучшие моменты выступления Маунта можно посмотреть здесь:
Мы наверняка сможем вновь увидеть Мэйсона в товарищеском матче против «Лиона» на следующей неделе. Ждем от него новых свершений!
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