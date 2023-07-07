«Раньше мы дрались, но теперь мы любим друг друга». Маунт и Мартинес сразу же забыли все обиды — теперь они шутят о стычке в прошлом сезоне
В «Юнайтед» только любовь.
Судя по всему, Мэйсон Маунт сразу же забыл обо всех обидах на Лисандро Мартинеса после их встречи на базе манкунианского клуба.
В среду «красные дьяволы» объявили о подписании воспитанника «Челси», клубы как раз смогли договориться к началу предсезонки. Поэтому уже сегодня полузащитник принял участие в своей первой тренировке в Каррингтоне.
Еще не все игроки присоединились к предсезонке, пока начали подготовку только те, кто не принимал участия в июньских международных матчах. Также к работе вернулись футболисты, которые восстанавливались от длительных травм: Лисандро Мартинес и Донни ван де Бек.
Были опасения, что первая встреча между Маунтом и Мартинесом может быть довольно неловкой после их стычки в прошлом сезоне...
Но, к счастью, между игроками не было никакого напряжения, на самом деле все было даже наоборот. Эти двое явно уже успели обсудить тот эпизод, и теперь Мартинес подшутил над своим новым товарищем по команде.
На видео, снятом клубным медиа, Лисандро обнял Маунта и сказал:
«Подойди, брат. Раньше мы дрались, но теперь мы любим друг друга».
На что полузащитник ответил: «Теперь мы вместе!»
Уже на следующей неделе мы сможем увидеть этих двоих на поле, так как в среду «Юнайтед» сыграет с «Лидсом» в первом предсезонном товарищеском матче.
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