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«Раньше мы дрались, но теперь мы любим друг друга». Маунт и Мартинес сразу же забыли все обиды — теперь они шутят о стычке в прошлом сезоне

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В «Юнайтед» только любовь.

Судя по всему, Мэйсон Маунт сразу же забыл обо всех обидах на Лисандро Мартинеса после их встречи на базе манкунианского клуба.

В среду «красные дьяволы» объявили о подписании воспитанника «Челси», клубы как раз смогли договориться к началу предсезонки. Поэтому уже сегодня полузащитник принял участие в своей первой тренировке в Каррингтоне.

Еще не все игроки присоединились к предсезонке, пока начали подготовку только те, кто не принимал участия в июньских международных матчах. Также к работе вернулись футболисты, которые восстанавливались от длительных травм: Лисандро Мартинес и Донни ван де Бек.

Были опасения, что первая встреча между Маунтом и Мартинесом может быть довольно неловкой после их стычки в прошлом сезоне...

Но, к счастью, между игроками не было никакого напряжения, на самом деле все было даже наоборот. Эти двое явно уже успели обсудить тот эпизод, и теперь Мартинес подшутил над своим новым товарищем по команде.

На видео, снятом клубным медиа, Лисандро обнял Маунта и сказал:

«Подойди, брат. Раньше мы дрались, но теперь мы любим друг друга».

На что полузащитник ответил: «Теперь мы вместе!»

Уже на следующей неделе мы сможем увидеть этих двоих на поле, так как в среду «Юнайтед» сыграет с «Лидсом» в первом предсезонном товарищеском матче.

2 комментария

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stanvixx
Да футболисты хоть реально могут подраться на поле, а уже сразу после матча быть друзьями. Это норма. А тут ещё и одноклубниками стали. Какие могут быть разногласия )
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Free Artist
Make love, not war
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