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Первая тренировка Маунта, Лича в новом образе: лучшие кадры старта предсезонки «МЮ»

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«Манчестер Юнайтед» начал предсезонную подготовку в четверг, 6 июля, перед туром по США.

Ряд игроков вернулись к тренировкам, в том числе Лисандро Мартинес и Рафаэль Варан. Мейсон Маунт также приступил к тренировкам с «красными дьяволами».

Футболисты, участвовавшие в международных матчах после финала Кубка Англии в прошлом месяце, получили от Эрика тен Хага дополнительное время на отдых.

Вот лучшие кадры первого дня тренировок «красных дьяволов».

 

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