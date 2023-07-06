«Манчестер Юнайтед» начал предсезонную подготовку в четверг, 6 июля, перед туром по США.

Ряд игроков вернулись к тренировкам, в том числе Лисандро Мартинес и Рафаэль Варан. Мейсон Маунт также приступил к тренировкам с «красными дьяволами».

Футболисты, участвовавшие в международных матчах после финала Кубка Англии в прошлом месяце, получили от Эрика тен Хага дополнительное время на отдых.

Вот лучшие кадры первого дня тренировок «красных дьяволов».