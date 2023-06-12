Несколько игроков «Юнайтед» могут получить новые номера со старта сезона 2023/24.

Каземиро

Когда Каземиро перешел в «МЮ» прошлом году под закрытие трансферного окна, выбор номеров был незначительным. Бразилец остановился на «18»-м и достойно проявил себя, играя под ним. В «Реале» Казе много лет выступал под «14»-м номером, его в «Юнайтед» носит Кристиан Эриксен.

Ходят упорные слухи о том, что Харри Магуайер может покинуть команду, если они подтвердятся, то «5»-й номер станет вакантным. С 2015 года Каземиро играет под ним за сборную Бразилии, возможно, он возьмет его и в «МЮ».

Рафаэль Варан

Рафаэль Варан возглавляет список игроков, которые этим летом могут получить новый номер в «Юнайтед». Центральный защитник выступал под «19»-м номером во время своих первых двух сезонов за «красных дьяволов», но он тоже может претендовать на «5»-й номер, если Магуайер уйдет.

Диогу Далот

Хотя к концу сезона Далоту пришлось бороться за место в команде в связи с прогрессом Аарона Ван-Биссаки, он провел хороший сезон под руководством Тен Хага. Португалец носил «20»-й номер с момента своего перехода в «МЮ» в 2018 году, но подписав новый контракт до 2028 года, он может оказаться в очереди на новый номер.

Далот играл под «2», «3» и «5» номерами в предыдущих клубах и сборной.

Гарачо, Санчо, Антони

С уходом Криштиану Роналду легендарный «7» номер стал вакантным и на него претендуют сразу трое футболистов.

Возможно, именно Гарначо является основным претендентом после отличного сезона под «49»-м номером, хотя «седьмой» номер может оказать сильное давление на молодого футболиста. Антони носил «седьмой» номер в течение сезона в «Сан-Паулу» и в бразильских молодежных командах, в настоящее время у него «21»-й номер. Санчо покорил Бундеслигу под «7» номером, но судя по его игре на «Олд Траффорд», он пока не готов снова взять его.