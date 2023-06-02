Говоря о том, какой тактический подход он хочет, чтобы Эрик тен Хаг использовал в финале Кубка Англии, чтобы «Манчестер Юнайтед» выиграл его, Пол Скоулз сказал:

«Я думаю, что он [Тен Хаг] сыграет с ним [Рэшфордом] в центре, потому что он хочет получить дополнительного полузащитника.

Исходя из прошлого опыта, я думаю, что вам нужен лишний человек, будь то Фред, будь то Мактомини, играющий с Каземиро и Эриксеном. Это будет означать, что Бруну [Фернандеш] должен уйти на один из флангов.

Я думаю, что Санчо действительно хорошо закончил сезон и может представлять угрозу для «Ман Сити».