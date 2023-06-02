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«Бруну должен уйти на фланг»: Скоулз назвал одно тактическое изменение, которое Тен Хаг должен сделать в финале

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Пол Скоулз Пол Скоулз
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Говоря о том, какой тактический подход он хочет, чтобы Эрик тен Хаг использовал в финале Кубка Англии, чтобы «Манчестер Юнайтед» выиграл его, Пол Скоулз сказал:

«Я думаю, что он [Тен Хаг] сыграет с ним [Рэшфордом] в центре, потому что он хочет получить дополнительного полузащитника.

Исходя из прошлого опыта, я думаю, что вам нужен лишний человек, будь то Фред, будь то Мактомини, играющий с Каземиро и Эриксеном. Это будет означать, что Бруну [Фернандеш] должен уйти на один из флангов.

Я думаю, что Санчо действительно хорошо закончил сезон и может представлять угрозу для «Ман Сити».

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