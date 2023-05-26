В перенесенном матче 32-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» разгромил «Челси» со счетом 4:1. Но некоторые болельщики, наблюдавшие за игрой с первых рядов трибун «Олд Траффорд», не смогли нормально посмотреть концовку встречи.

В соцсетях фанаты рассказывают, что в последние 20 минут матча стюарды выстроились у кромки поля, загораживая собой обзор. Поклонники «красных дьяволов» делятся видео и фотографиями с игры.

Некоторые фанаты пишут, что стюарды стояли так все 20 минут в конце матча, именно в этот отрезок матча забили Фернандеш, Рэшфорд и Феликс.

Другие утверждают, что стюарды вставали лишь когда игра по каким-либо причинам останавливалась, а в остальное время работники стадиона сидели.

Когда стюарды стояли, из первых рядов за игрой было, действительно, непросто наблюдать.

Поклонников «Юнайтед» эта ситуация очень разозлила.

В соцсетях эмоциями делятся и те фанаты, которые в тот вечер были на «Олд Траффорд», и те, кто смотрел матч по телевизору:

💭 «Нужно сообщить об этом в лигу. Нельзя просить у людей столько денег за билеты, а потом вот так загораживать им обзор».

💭 «Я сидел там и не понимал, как так можно поступать с болельщиками. Черт, угловых вообще было не разглядеть. Идиотское решение».

💭 «Ну да, мы ведь платим деньги, чтобы смотреть на стену из стюардов. Они могли присесть и с тем же успехом выполнять свою работу, какой смысл во всем этом? Даже клубный фотограф не мог нормально делать снимки, оператор чуть не завалился на стюардов».

💭 «Из первых рядов ничего не было видно! Зачем они так стояли, объясните мне. И неважно, стояли они все последние 20 минут или поднимались иногда. Фанаты имеют право смотреть весь матч от начала до конца! Даже когда игра останавливается, на поле может произойти что-то интересное. Мы же платим за это кучу денег».

💭 «В такие моменты я рад, что не смотрю матчи на стадионе! И сэкономил, и нормально посмотрел игру. Но мне, конечно, жаль этих людей из первых рядов».

А как вы смотрите на эту ситуацию? Было ли необходимо таким образом усиливать охрану в концовке матча?