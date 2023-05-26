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📸 Фанаты «МЮ» в ярости. Они считают, что стюарды испортили просмотр концовки матча против «Челси» болельщикам на «Олд Траффорд»

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В перенесенном матче 32-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» разгромил «Челси» со счетом 4:1. Но некоторые болельщики, наблюдавшие за игрой с первых рядов трибун «Олд Траффорд», не смогли нормально посмотреть концовку встречи.

В соцсетях фанаты рассказывают, что в последние 20 минут матча стюарды выстроились у кромки поля, загораживая собой обзор. Поклонники «красных дьяволов» делятся видео и фотографиями с игры.

Некоторые фанаты пишут, что стюарды стояли так все 20 минут в конце матча, именно в этот отрезок матча забили Фернандеш, Рэшфорд и Феликс.

Другие утверждают, что стюарды вставали лишь когда игра по каким-либо причинам останавливалась, а в остальное время работники стадиона сидели.

Когда стюарды стояли, из первых рядов за игрой было, действительно, непросто наблюдать.

Поклонников «Юнайтед» эта ситуация очень разозлила.

В соцсетях эмоциями делятся и те фанаты, которые в тот вечер были на «Олд Траффорд», и те, кто смотрел матч по телевизору:

💭 «Нужно сообщить об этом в лигу. Нельзя просить у людей столько денег за билеты, а потом вот так загораживать им обзор».

💭 «Я сидел там и не понимал, как так можно поступать с болельщиками. Черт, угловых вообще было не разглядеть. Идиотское решение».

💭 «Ну да, мы ведь платим деньги, чтобы смотреть на стену из стюардов. Они могли присесть и с тем же успехом выполнять свою работу, какой смысл во всем этом? Даже клубный фотограф не мог нормально делать снимки, оператор чуть не завалился на стюардов».

💭 «Из первых рядов ничего не было видно! Зачем они так стояли, объясните мне. И неважно, стояли они все последние 20 минут или поднимались иногда. Фанаты имеют право смотреть весь матч от начала до конца! Даже когда игра останавливается, на поле может произойти что-то интересное. Мы же платим за это кучу денег».

💭 «В такие моменты я рад, что не смотрю матчи на стадионе! И сэкономил, и нормально посмотрел игру. Но мне, конечно, жаль этих людей из первых рядов».

А как вы смотрите на эту ситуацию? Было ли необходимо таким образом усиливать охрану в концовке матча?

2 комментария

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Andrey Khapaev
фаны МЮ, конечно, соскучились по лиге чемпионов, но вряд ли настолько, чтобы массово выбежать на поле после матча праздновать
действительно, не оч понятно, зачем была нужна стена из стюардов
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