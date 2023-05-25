7 комментариев

Постоянно попадал в списки «на выход».

По данным инсайдера Фабрицио Романо, в ближайшее время Диогу Далот подпишет новый долгосрочный контракт с «Юнайтед».

Как стало известно вчера, переговоры перешли на завершающую стадию. Сторонам осталось обговорить последние детали, после чего португальский правый защитник подпишет новый договор.

Нынешний контракт игрока истекает только в следующем году. Он был подписан в прошлом сезоне и тогда зарплата Далота стала 1,3 млн фунтов за сезон.

В этом сезоне Диогу Далот сыграл в 25 матчах АПЛ, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.