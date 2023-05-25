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Он остается. Диогу Далот близок к продлению контракта с «Юнайтед»

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Футбол Футбол

Постоянно попадал в списки «на выход».

По данным инсайдера Фабрицио Романо, в ближайшее время Диогу Далот подпишет новый долгосрочный контракт с «Юнайтед».

Как стало известно вчера, переговоры перешли на завершающую стадию. Сторонам осталось обговорить последние детали, после чего португальский правый защитник подпишет новый договор.

Нынешний контракт игрока истекает только в следующем году. Он был подписан в прошлом сезоне и тогда зарплата Далота стала 1,3 млн фунтов за сезон.

В этом сезоне Диогу Далот сыграл в 25 матчах АПЛ, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.

7 комментариев

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MU RD2
Нет чтобы продать и купить более универсального и надежного дэфа...
+4
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+4
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Steppenwolf
Для атаки Эвра, для защиты Хайнце, как говорил САФ. Сейчас нечто похожее только фланг противоположный.
+1
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Answer1
Первую половину сезона провел на удивление хорошо, после перерыва на ЧМ и травмы опять сник, вернувшись к своему образцу прошлых лет. Вот и не понятно, что это было в начале сезона - сверх мотивация в погоне за новым контрактом, или реально реанимация при Тен Хаге. В любом случае, продление считаю правильным решением, в ближайшие ТО есть более острые позиции, где нужны усиления.
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ФМЮ
Ответ MU RD2
Нет чтобы продать и купить более универсального и надежного дэфа...
И главное с мозгами, наличием которых ДД особо не обременён.
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Чёрный тюльпан
Ответ Steppenwolf
Для атаки Эвра, для защиты Хайнце, как говорил САФ. Сейчас нечто похожее только фланг противоположный.
Вот только Днало и на четверть не Эвра. Да и Хайнце что-то долго в МЮ не протянул.
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stanvixx
Ответ Answer1
Первую половину сезона провел на удивление хорошо, после перерыва на ЧМ и травмы опять сник, вернувшись к своему образцу прошлых лет. Вот и не понятно, что это было в начале сезона - сверх мотивация в погоне за новым контрактом, или реально реанимация при Тен Хаге. В любом случае, продление считаю правильным решением, в ближайшие ТО есть более острые позиции, где нужны усиления.
Да и продать теперь можно, на крайняк
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