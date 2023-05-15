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Ким действительно переходит в «МЮ»? Его агент проясняет слухи

Ким Мин Чжэ Ким Мин Чжэ
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За последние 24 часа в нескольких сообщениях утверждалось, что центральный защитник «Наполи» Ким Мин Чжэ близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

Однако его агент опроверг все эти слухи. Как сообщает Daily Express, представитель защитника заявил: «Трансфер в «Манчестер Юнайтед» — неправда.

В настоящее время Ким Мин Чжэ сосредоточен на завершении сезона. В случае с английской премьер-лигой еще ничего не решено.

Считается, что «Манчестер Юнайтед» присматривается к Мин Чжэ из-за неопределенности в отношении будущего Гарри Хагуайра.

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