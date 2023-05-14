Эрик тен Хаг, после победы «МЮ» над «Вулверхэмптоном» со счетом 2:0, достиг результата, который не покорялся никому со времен сэра Алекса Фергюсона.

Голы Антони Марсьяля и Алехандро Гарначо закрепили победу «Юнайтед», и теперь команда на четыре очка опережает «Ливерпуль», занявший пятое место в таблице.

Если «Юнайтед» выйдет в Лигу чемпионов, то первый сезон Тен Хага на «Олд Траффорд» можно будет считать успешным.

Кубок Лиги стал первым трофеем Эрика тен Хага у руля «МЮ», 3 июня у голландца будет шанс на еще один успех – в финале Кубка Англии против «МанСити».

«Юнайтед» также дошел до четвертьфинала Лиги Европы, но выбыл из турнира после поражения от «Севильи» со счетом 3:0 в Испании.

В этом сезоне Эрик тен Хаг одержал 38 побед во всех соревнованиях. В последний раз тренеру «Юнайтед» это удалось в сезоне 2010/11, когда Фергюсон привел клуб к финалу Лиги чемпионов и выиграл Премьер-лигу.

В общей сложности шотландец одержал 39 побед в той кампании, а это означает, что еще две победы Тен Хага поднимут его имя на еще более высокую позицию в книге рекордов «Юнайтед».