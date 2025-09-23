Защитник «Локо» Морозов: «Кордоба и Даку – самые неприятные в РПЛ, все время стараются под кожу залезть»

Евгению Морозову неприятно играть против Джона Кордобы и Мирлинда Даку.

«Кордоба и Даку – самые тяжелые соперники для меня. Это два самых классных нападающих чемпионата. Но они самые неприятные в РПЛ , все время стараются под кожу залезть.

Но играть против них интересно. Это своего рода вызов для меня», – сказал защитник «Локомотива ».