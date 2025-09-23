Защитник «Локо» Морозов: «Кордоба и Даку – самые неприятные в РПЛ, все время стараются под кожу залезть»
Евгению Морозову неприятно играть против Джона Кордобы и Мирлинда Даку.
«Кордоба и Даку – самые тяжелые соперники для меня. Это два самых классных нападающих чемпионата. Но они самые неприятные в РПЛ, все время стараются под кожу залезть.
Но играть против них интересно. Это своего рода вызов для меня», – сказал защитник «Локомотива».
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?52509 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Legalbet
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости