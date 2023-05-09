Играет на чувствах людей.

Шейх Джассим, которого называют одним из двух основных претендентов на покупку «Юнайтед», решил пойти на крайне популярный шаг, который призван перетянуть на его сторону болельщиков.

По данным ESPN, катарец хотел бы вернуть в клуб на разного рода должности и роли легенд «красных дьяволов» в случае, если его предложение будет принято.

Источник считает, что такой шаг откроет двери для игроков из команды, триумфально закончившей 1999 год, а также тех, кто поднял над головой Кубок чемпионов в 2008 году. Издание утверждает, что отсутствие в клубе людей, которые знают, что такое «Юнайтед» и как клуб привести к победам, это большая проблема, которую срочно надо решить.

Катарец якобы хочет, чтобы клуб не забывал своих легенд, пользовался их опытом, как это делали в «Ливерпуле», «Мадриде», «Барселоне» и «Баварии».

ESPN считает, что шейх Джассим уже связался с несколькими бывшими игроками, которые были в составе в 2008 году, чтобы сделать им предложение. На данный момент в «Юнайтед» уже работают несколько игроков с приставкой «экс»: это Брайан Робсон, Денис Ирвин и Энди Коул, как послы, а также технический директор Даррен Флетчер − единственная звезда, занимающая высокую должность в клубе.

А как бы вы отнеслись к тому, что в клуб на руководящие должности придут легенды «Юнайтед»? Пишите в комментариях.