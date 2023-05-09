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Шейх Джассим может пойти на шаг, который точно понравится болельщикам. Он связан с легендами «Юнайтед»

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Играет на чувствах людей.

Шейх Джассим, которого называют одним из двух основных претендентов на покупку «Юнайтед», решил пойти на крайне популярный шаг, который призван перетянуть на его сторону болельщиков.

По данным ESPN, катарец хотел бы вернуть в клуб на разного рода должности и роли легенд «красных дьяволов» в случае, если его предложение будет принято.

Источник считает, что такой шаг откроет двери для игроков из команды, триумфально закончившей 1999 год, а также тех, кто поднял над головой Кубок чемпионов в 2008 году. Издание утверждает, что отсутствие в клубе людей, которые знают, что такое «Юнайтед» и как клуб привести к победам, это большая проблема, которую срочно надо решить.

Катарец якобы хочет, чтобы клуб не забывал своих легенд, пользовался их опытом, как это делали в «Ливерпуле», «Мадриде», «Барселоне»  и «Баварии».

ESPN считает, что шейх Джассим уже связался с несколькими бывшими игроками, которые были в составе в 2008 году, чтобы сделать им предложение. На данный момент в «Юнайтед» уже работают несколько игроков с приставкой «экс»: это Брайан Робсон, Денис Ирвин и Энди Коул, как послы, а также технический директор Даррен Флетчер − единственная звезда, занимающая высокую должность в клубе.

А как бы вы отнеслись к тому, что в клуб на руководящие должности придут легенды «Юнайтед»? Пишите в комментариях.

5 комментариев

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Dumb
Дело не в том, что это "популярный" шаг, а в том, что он единственно верный для великих клубов. Только приемственностью поколений возможно передавать молодым игрокам дух победителей и объяснять значение клуба и для города и для его болельщиков.
Только люди, кровью и потом писавщие историю клуба, понимают все отвесютственность и важность своей работы. Другой момент, что не у каждого из них есть достаточный опыт для работы на руководящих и технических должностях, но это нарабатывается временем и опытным консультантом, при желании. МЮ нужно объединить вокруг себя своих легенд, это морально и ментально поможет клубу и сплотит болельщиков. Команды династии и команды которые умеют передавать свой дух последующим поколениями большая редкость, но и большая ценность.
Очень обидно когда некогда большие клубы, постепенно спускаются по лестнице вниз, пока в один момент не начинают восприниматься и по сути становиться одним из, массовкой.
Т.ч. для МЮ это был бы правильный и хороший шаг, другой момент, что нужно хорошо продумать всю организационную структуру и прописать все должностные обязанности, чтобы все весьма строптивые люди смогли уживаться вместе, при разности мнений и могли приносить клуб максимальную пользу.
+6
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+6
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metis17051983
Как фанат МЮ с более 30-ти летним стажем, скажу, что звучит очень даже многообещающе. Идея звать ЭКС-ТОП игроков, которые поднимали команду на высочайший уровень, в штаб клуба очень хорошая.
Лишь бы они не облажали, как обычно бывает с людьми, получившим деньги, должность и т.д.
+2
0
+2
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Чёрный тюльпан
Это максимально тупой и популистский шаг. Управлять клубом должны профессионалы с образованием и опытом в этой сфере, а не бывшие футболёры, которые большую часть жизни по мячу били, еле школу окончили и ни черта в бизнесе и управлении не понимают. Какие сейчас "легенды" рулят в ЛФК? В Мадриде вообще всё закольцовано на Пересе, так что фигура какого-нибудь Санчеса или Бутрагеньо не имеют веса, они при должности, но их функционал скорее схож с послами клубов, потому что на важных позициях всё равно сидят профи. Про БЧК вообще молчу - мы видим, к чему может приводить подобное решение. По сути исключением является Бавария, но там старое поколение долго рулило (причём не без ошибок, когда эпизодами в Бундеслиге на первый план выходили другие команды), а сейчас Кан с Хасаном вообще могут накуролесить, хотя вероятнее всего их просто снимут, если уж совсем в разнос пойдут.
+1
-1
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Ksandvankneshas
Топят Джассима в СМИ: то он , оказывается, меньше чем дед денег предложил(нонсенс!), то Неймара хочет привести, теперь про легенд на руководящих постах вместо профессионалов закидывают.
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stanvixx
Ах лиса.. 😏😄
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