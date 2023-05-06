18 комментариев

В перенесенном матче 28-го тура Премьер-лиги «Юнайтед» на выезде уступил «Брайтону».

«Чайки» могли выйти вперед уже на четвертой минуте, если бы на пути мяча после удара Митомы не встало лицо Де Хеа. Голкипер спас свою команду, но после столкновения упал на газон, испугав фанатов. К счастью, медики разрешили испанцу продолжить матч, не обнаружив серьезных повреждений. В первом тайме несколько перспективных моментов было у Рэшфорда.

Во второй половине встречи «Брайтон» пошел в атаку. На 69-й минуте нервы игроков начали сдавать. Между Данком и Антони возник конфликт, переросший в потасовку, к которой присоединились и другие футболисты.

Исход встречи был решен на последних минутах добавленного времени. Шоу сыграл рукой в штрафной, за что в ворота «дьяволов» был назначен пенальти. К точке подошел Мак Аллистер и уверенно реализовал одиннадцатиметровый.

«Юнайтед» теряет очки на последних секундах матча.

Оценки игроков «МЮ» за матч против «Брайтона» от Sofascore

Чего не хватило «дьяволам», чтобы вырвать хотя бы ничью?