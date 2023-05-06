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Фернандеш – лучший, Забитцер – худший: оценки игроков «МЮ» за матч против «Брайтона»

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В перенесенном матче 28-го тура Премьер-лиги «Юнайтед» на выезде уступил «Брайтону».

«Чайки» могли выйти вперед уже на четвертой минуте, если бы на пути мяча после удара Митомы не встало лицо Де Хеа. Голкипер спас свою команду, но после столкновения упал на газон, испугав фанатов. К счастью, медики разрешили испанцу продолжить матч, не обнаружив серьезных повреждений. В первом тайме несколько перспективных моментов было у Рэшфорда.

Во второй половине встречи «Брайтон» пошел в атаку. На 69-й минуте нервы игроков начали сдавать. Между Данком и Антони возник конфликт, переросший в потасовку, к которой присоединились и другие футболисты.

Исход встречи был решен на последних минутах добавленного времени. Шоу сыграл рукой в штрафной, за что в ворота «дьяволов» был назначен пенальти. К точке подошел Мак Аллистер и уверенно реализовал одиннадцатиметровый.

«Юнайтед» теряет очки на последних секундах матча.

Оценки игроков «МЮ» за матч против «Брайтона» от Sofascore

Чего не хватило «дьяволам», чтобы вырвать хотя бы ничью?

18 комментариев

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Макс С
Рэшфорд на 2м месте? Игру смотрели эти писаки? Биссака больше в атаке сделал чем Рэш. С бруно согласен лучший, потом Давид, потом паук
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Йозеф Кнехт
Тен Хаг иногда забывает менять игроков ? Амнезия ? На последние 30 минут, когда двух точных передач сделать не могли, ему что Эриксен на поле не нужен был ? Начал менять игроков минут на 15 позже нужного времени. Он уже второй раз с заменами бокорезит.
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Джейсон Стэтхэм
Все по делу
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FortMinor
Ответ Алан Кайтуков
А кого ему надо было выпускать? Все от него ждали трофей.. АПЛ понимал что вряд ли, поэтому цеплялся за каждый кубок.. Выпускал бы эту защиту раньше, раньше бы вылетели отовсюду..
против омоний и шерифов могли бы и мага с витей играть, против омонии играли рэш, каземиро, фернандеш, мартинез. ЛЕ это не тот турнир о который нужно тратить ресурсы
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рашпиль
Ответ FortMinor
нормально МЮ аукаются выходы в старте мартинеза варана и фернандеша во всяких лигах европы и кубках лиги, то что у команды нет половины защиты вина персонально тен Хага
Это было понятно всем. Безумный календарь+неумение делать замены. Хотел всё и сразу, а теперь только четвёртое место.
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Йозеф Кнехт
Ответ Макс С
Рэшфорд на 2м месте? Игру смотрели эти писаки? Биссака больше в атаке сделал чем Рэш. С бруно согласен лучший, потом Давид, потом паук
Рэш уже которую игру не может обработать ни один заброс на него.
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Давран Шеркулов
Ответ aliev.islam.1976@icloud.com
Абсолютно не понимаю что донный биссака в топ 4 делает.просто обосрал матч.ни одного полезного действия
Он почти весь матч сдерживал Митому. Не дал почти не одного опасного момента создать. В атаке тоже участвовал неплохо. Что Онищенко должен был сделать, чтобы Ислама убедить?
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Александр Смирнов
Ответ Джейсон Стэтхэм
Все по делу
Как говорится, бывает и такое. Но я бы предпочел, чтобы "дьяволы" выигрывали, а не проигрывали в добавленное время. Но что поделать, бывают и поражения. В следующий раз команда наверняка попытается вернуть себе потерянные очки.
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Джейсон Стэтхэм
Ответ Александр Смирнов
Как говорится, бывает и такое. Но я бы предпочел, чтобы "дьяволы" выигрывали, а не проигрывали в добавленное время. Но что поделать, бывают и поражения. В следующий раз команда наверняка попытается вернуть себе потерянные очки.
Надеюсь
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Ненастоящий Рияд Марез
Ответ Джейсон Стэтхэм
Надеюсь
Я тоже надеюсь на лучшее для команды «МЮ» в следующих матчах. Может быть, им просто не хватило удачи на этот раз. А Де Хеа заслуживает похвалы за то, что смог продолжить игру после страшного столкновения.
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Алан Кайтуков
Ответ FortMinor
нормально МЮ аукаются выходы в старте мартинеза варана и фернандеша во всяких лигах европы и кубках лиги, то что у команды нет половины защиты вина персонально тен Хага
А кого ему надо было выпускать? Все от него ждали трофей.. АПЛ понимал что вряд ли, поэтому цеплялся за каждый кубок.. Выпускал бы эту защиту раньше, раньше бы вылетели отовсюду..
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FortMinor
Ответ Алан Кайтуков
ЛЕ это именно тот турнир, особенно когда это единственный европейский турнир в котором ты участвуешь.. А основу ему в Кубке Лиги выпускать?
не обязательно во всех матчах ЛЕ выпускать резерв, в группе было 3 соперника против которых можно было играть резервом, на ответный матч с бетисом можно было поставить запасных ну и все матчи в КЛ большинство игр в КА, основные игроки тоже получили лишнюю нагрузку. Кстати ЛЕ это второсортный турнир который не факт что выиграешь но силы уже потеряли
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Алан Кайтуков
Ответ FortMinor
не обязательно во всех матчах ЛЕ выпускать резерв, в группе было 3 соперника против которых можно было играть резервом, на ответный матч с бетисом можно было поставить запасных ну и все матчи в КЛ большинство игр в КА, основные игроки тоже получили лишнюю нагрузку. Кстати ЛЕ это второсортный турнир который не факт что выиграешь но силы уже потеряли
Для нас он был первосортным.. Так как с АПЛ уже понятно было.. Согласен, я тоже не против ротации.. Но чтобы в тонусе оставались типа и всё такое.. Нет скамейки, нет игроков.. Одним и тем же составом ни одна команда ничего не добьётся..
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FortMinor
Ответ Алан Кайтуков
Для нас он был первосортным.. Так как с АПЛ уже понятно было.. Согласен, я тоже не против ротации.. Но чтобы в тонусе оставались типа и всё такое.. Нет скамейки, нет игроков.. Одним и тем же составом ни одна команда ничего не добьётся..
Что с АПЛ ясно? сейчас не факт что МЮ в лч попадет если ты не видел таблицу. И даже если не брать в расчет ЛЕ у мартинеза шоу бруно и рэшфорда были выходы в старте в внутренних кубках против фулхэма и команд из дивизионов пониже
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Алан Кайтуков
Ответ FortMinor
Что с АПЛ ясно? сейчас не факт что МЮ в лч попадет если ты не видел таблицу. И даже если не брать в расчет ЛЕ у мартинеза шоу бруно и рэшфорда были выходы в старте в внутренних кубках против фулхэма и команд из дивизионов пониже
Я имел в виду что ясно что в АПЛ трофей не светит.. Поэтому трофей вариант было взять только в кубках, поэтому на ЛЕ и выходил состав основы
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