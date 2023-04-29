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Алехандро Гарначо намекнул, каким будет его следующий номер в «МЮ»

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Алехандро Гарначо намекнул, что хотел бы занять вакантный «седьмой» номер «Манчестер Юнайтед» в следующем сезоне.

Легендарная «семерка» в настоящее время свободна после ухода Криштиану Роналду с «Олд Траффорд» в ноябре. Изначально звездный португалец получил специальное разрешение от Премьер-лиги на то, чтобы забрать футболку у Эдисона Кавани после начала сезона 2021/22.

Эрик Кантона, Дэвид Бекхэм и Джордж Бест — вот некоторые известные футболисты, которые играли под этим номером, и, похоже, Гарначо может стать следующим игроком, удостоенным такой чести.

18-летний парень, играющий под номером «49», лайкнул твит, в котором пользователь написал: «Отдайте Гарначо футболку с номером «7».

Гарначо не играл с тех пор, как в марте получил травму лодыжки, но в пятницу его снова сфотографировали на тренировке команды. Есть вероятность, что вингер может быть включен в состав на воскресный матч с «Астон Виллой».

2 комментария

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Чёрный тюльпан
Погорельцева, с подключением!
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/unitedtweets/3134326.html
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i am better
Гарначо крутой чувак. но если честно до семёрки ему как до космоса пешком. пока что не заслужил столь легендарный номер
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