От Канчельскиса и Кантона до Бекхэма и Роналду.

На этой неделе молодой игрок «Юнайтед» Алехандро Гарначо подписал новый контракт с клубом до 2028 года. После этого в своем аккаунте Твиттер аргентинец оставил сразу две пасхалки по поводу того, какой номер он бы хотел взять в будущем.

Сейчас Гарначо бегает под 49-й, но как можно понять по скринам, он мечтает о семерке. Игрок лайкнул твит одного из болельщиков, который написал «Дайте Гарначо майку с «семеркой».

Под этим номером за «красных дьяволов» играло много легендарных игроков, а последним владельцем «семерки» был Криштиану Роналду, с которым зимой расторгли контракт.

А как вы думаете, заслужил ли молодой парень этот номер? Пишите в комментариях.