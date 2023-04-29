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Похоже, что Гарначо хочет новый номер в «Юнайтед». Под ним играли легендарные игроки

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От Канчельскиса и Кантона до Бекхэма и Роналду.

На этой неделе молодой игрок «Юнайтед» Алехандро Гарначо подписал новый контракт с клубом до 2028 года. После этого в своем аккаунте Твиттер аргентинец оставил сразу две пасхалки по поводу того, какой номер он бы хотел взять в будущем.

Сейчас Гарначо бегает под 49-й, но как можно понять по скринам, он мечтает о семерке. Игрок лайкнул твит одного из болельщиков, который написал «Дайте Гарначо майку с «семеркой».

Под этим номером за «красных дьяволов» играло много легендарных игроков, а последним владельцем «семерки» был Криштиану Роналду, с которым зимой расторгли контракт.

А как вы думаете, заслужил ли молодой парень этот номер? Пишите в комментариях.

4 комментария

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jexOn
Криштиану тоже в МЮ молодым начинал 18-летним пареньком с семеркой на спине. Думаю, дать Гарначо легендарный номер неплохая идея.
+3
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Jazzzz
Может лучше легендарный 70й номер?
+1
0
+1
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olimbek
Спортс после провала Мудрика влепился в Гарначо. +100500 постов про Гарначо...
0
0
0
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