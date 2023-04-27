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«Аарон – мастер в искусстве подката». Персональный тренер Уан-Биссаки в недоумении, как можно быть настолько сильным в отборах

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Вы наверняка слышали трэш-факт: в этом сезоне только один игрок обыграл Аарона Уан-Биссаку – это был Эммануэль Деннис.

Аарон не так часто выходит в старте, но когда все же появляется на поле – цементирует оборону как никто другой. В этом сезоне у него 33 попытки отбора и всего 2 неудачные. Для сравнения, у Далота 64 попытки – 17 неудачных.

В недавней встрече с «Брайтоном» в Кубке Англии Уан-Биссака оборонялся против Каору Митомы – молодой звезды, который уничтожает защитников дриблингом. Митома провел худший матч за «Брайтон», подытожив противостояние с Аароном: «Я потерпел полную неудачу».

Янник Луфакальо, персональный тренер, работавший с Уан-Биссакой, рассказывал:

«Паоло Мальдини однажды сказал: «Если мне приходится делать подкат, то это значит, что я совершил ошибку», но я так не считаю. Отбор мяча – это навык, и Аарон – мастер в искусстве подката.

Я спросил его, как ему удалось быть настолько сильным в отборах, и он ответил: «Я не знаю. Я просто хорош в этом».

Manchester United's Aaron Wan-Bissaka Aims to Top Tackle Charts in Every Game | News, Scores, Highlights, Stats, and Rumors | Bleacher Report
Alternative highlights of 19-20: Aaron Wan-Bissaka's many slide tackles - Planet Football
Things you didn't know Aaron Wan-Bissaka could tackle
Aaron Wan-Bissaka: 'United can close the gap on Liverpool next season' | British GQ
Watch: Wan-Bissaka perfectly times last-ditch tackle to stop Danny Ings - Planet Football

7 комментариев

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Алексей Максимов
Ну, что сказать, Аарон всегда был лучше Далота
+6
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Гулжигит Жумабаевич
Последний момент Ван Биссака лучше чем Далота.
+3
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Annaska Muradow
И при этом он не кого не травмируют, а играет в подкатах чисто без грязи.
+2
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Леонид Ботвинник
Биссаку продавать ни в коем случае нельзя. Во первых он лучший защитник в Англии точно. Именно защитник. А в игре впереди он от игры к игре прибавляет. Если летом купить Фримпонга , то правый фланг будет огненный.
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Annaska Muradow
И при этом он не кого не травмируют, а играет в подкатах чисто без грязи.
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Annaska Muradow
И при этом он не кого не травмируют, а играет в подкатах чисто без грязи.
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Frenkiee
Я не понимаю. Зачем 10Хаг поставить Далота выше него
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