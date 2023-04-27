7 комментариев

Вы наверняка слышали трэш-факт: в этом сезоне только один игрок обыграл Аарона Уан-Биссаку – это был Эммануэль Деннис.

Аарон не так часто выходит в старте, но когда все же появляется на поле – цементирует оборону как никто другой. В этом сезоне у него 33 попытки отбора и всего 2 неудачные. Для сравнения, у Далота 64 попытки – 17 неудачных.

В недавней встрече с «Брайтоном» в Кубке Англии Уан-Биссака оборонялся против Каору Митомы – молодой звезды, который уничтожает защитников дриблингом. Митома провел худший матч за «Брайтон», подытожив противостояние с Аароном: «Я потерпел полную неудачу».

Янник Луфакальо, персональный тренер, работавший с Уан-Биссакой, рассказывал:

«Паоло Мальдини однажды сказал: «Если мне приходится делать подкат, то это значит, что я совершил ошибку», но я так не считаю. Отбор мяча – это навык, и Аарон – мастер в искусстве подката.

Я спросил его, как ему удалось быть настолько сильным в отборах, и он ответил: «Я не знаю. Я просто хорош в этом».