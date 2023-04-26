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«Он остается». «МЮ» передумал продавать Уан-Биссаку. Тен Хаг впечатлен игрой защитника в последних матчах

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По информации Фабрицио Романо, «Манчестер Юнайтед» передумал продавать Аарона Уан-Биссаку.

Защитник сумел своей игрой переубедить Эрика тен Хага, который изначально сомнительно оценивал способности футболиста.

Aaron Wan-Bissaka's resurgence might have altered Manchester United's transfer plans - Daniel Murphy - Manchester Evening News

Красные дьяволы все равно открыты к предложениям от других клубов, но только при условии внушительной компенсации. Если же достойных предложений не поступит, то манкунианцы продолжат сотрудничество с игроком.

Напомним, что в январе активно обсуждался возможный уход Ван-Биссаки уз клуба.

1 комментарий

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Elik1989
Если Аарон доволен нынешней ролью в МЮ (в перспективе всё же может придти более атакующий фулбэк правой бровки), то конечно очень хорошо, что в запасе будет игрок с таким набором навыков. В конце концов, не каждый может похвастаться, что "прошёл" миом него, пусть даже в атаке скиллы Уан-Биссаки очень низкие.
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