«Он остается». «МЮ» передумал продавать Уан-Биссаку. Тен Хаг впечатлен игрой защитника в последних матчах
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По информации Фабрицио Романо, «Манчестер Юнайтед» передумал продавать Аарона Уан-Биссаку.
Защитник сумел своей игрой переубедить Эрика тен Хага, который изначально сомнительно оценивал способности футболиста.
Красные дьяволы все равно открыты к предложениям от других клубов, но только при условии внушительной компенсации. Если же достойных предложений не поступит, то манкунианцы продолжат сотрудничество с игроком.
Напомним, что в январе активно обсуждался возможный уход Ван-Биссаки уз клуба.
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