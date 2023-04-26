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По информации Фабрицио Романо, «Манчестер Юнайтед» передумал продавать Аарона Уан-Биссаку.

Защитник сумел своей игрой переубедить Эрика тен Хага, который изначально сомнительно оценивал способности футболиста.

Красные дьяволы все равно открыты к предложениям от других клубов, но только при условии внушительной компенсации. Если же достойных предложений не поступит, то манкунианцы продолжат сотрудничество с игроком.

Напомним, что в январе активно обсуждался возможный уход Ван-Биссаки уз клуба.