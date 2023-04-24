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Аарон Уан-Биссака лучший защитник АПЛ? Цифры говорят, что как минимум он к этому близок 📊🔒

Аарон Уан-Биссака Аарон Уан-Биссака
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Вчера снова показал класс.

Аарон Уан-Биссака продемонстрировал еще одну впечатляющую игру, на этот раз на «Уэмбли», когда «Манчестер Юнайтед» победил «Брайтон» в полуфинале Кубка Англии.

Англичанин нередко вызывал сомнения как у фанатов, так и у экспертов, но в этом сезоне он заслужил самую высокую похвалу.

Вот шесть статистических данных, которые говорят о том, что он может быть одним из лучших правых защитников в Премьер-лиге.

  • В этом сезоне 25-летнего футболиста только один раз обыграли на дриблинге в Премьер-лиге. Для контекста, таких игроков, как Люк Шоу, Тирелл Маласиа и Диогу Далот, в общей сложности обыграли 28 раз.
  • Уан-Биссака выиграл все шесть наземных единоборств в матче против «Брайтона», в результате чего Митома провел один из своих наименее результативных матчей.
  • «Юнайтед» не пропускал в 11 матчах из 21, в которых Уан-Биссака выходил в стартовом составе. В Премьер-лиге у него даже получилась серия из пять сухих матчей подряд.
  • У него 96,1% успешных подкатов в английском чемпионате в этом сезоне. В среднем он совершает 1,9 отборов мяча в подкате за игру.
  • «Красные дьволы» проиграли только 2 из 27 матчей в этом сезоне, в которых принимал участие Уан-Биссака.
  • Такие игроки, как Митома, Джек Грилиш, Аллан Сен-Максимен, Уилфрид Заа и Габриэл Мартинелли, ни разу не смогли обвести защитника «Юнайтед».

И как бонус, Squawka собрала статистику по подкатам с начала сезона 2017/18, и Уан-Биссака стал лучшим по этому показателю (среди игроков, совершивших более 100 подкатов в топ-5 лигах Европы). 

  • 571 попытка;
  • 449 отборов;
  • 78,6% успеха;
  • 66 фолов;
  • 56 успешных обводок соперника.

 

3 комментария

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r24y48pvqr
А атака как?
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Nickolay Lyskov
Ответ r24y48pvqr
А атака как?
Для атаки есть Трент, а это статья о защитниках - тех, кто умеет обороняться.
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