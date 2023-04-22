Уан-Биссака открывает футбольную академию в Конго. Хочет отдать дань своим корням ✨⚽️
«Я хотел бы помочь».
Аарон Уан-Биссака собирается открыть футбольную академию в Киншасе, столице Конго, сообщает the Telegraph.
Правый защитник «Юнайтед» родился в Лондоне, но имеет конголезские корни, поэтому он решил таким образом отдать долг местному сообществу.
«Присоединившись к этой академии, ребенок сможет получить опыт, который некоторые из нас имеют здесь, в плане футбольной инфраструктуры, спортзала, а также кабинеты для обучения», — сказал 25-летний игрок в комментарии для the Telegraph.
«Все преследуют одну и ту же мечту, кому-то повезло ее воплотить, а кому-то — нет, поэтому я хотел бы помочь и создать возможности там, где их немного».
Прекрасный способ отдать дань своим корням 🙌
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