«Я хотел бы помочь».

Аарон Уан-Биссака собирается открыть футбольную академию в Киншасе, столице Конго, сообщает the Telegraph.

Правый защитник «Юнайтед» родился в Лондоне, но имеет конголезские корни, поэтому он решил таким образом отдать долг местному сообществу.

«Присоединившись к этой академии, ребенок сможет получить опыт, который некоторые из нас имеют здесь, в плане футбольной инфраструктуры, спортзала, а также кабинеты для обучения», — сказал 25-летний игрок в комментарии для the Telegraph.

«Все преследуют одну и ту же мечту, кому-то повезло ее воплотить, а кому-то — нет, поэтому я хотел бы помочь и создать возможности там, где их немного».

Прекрасный способ отдать дань своим корням 🙌