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Уан-Биссака открывает футбольную академию в Конго. Хочет отдать дань своим корням ✨⚽️

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Аарон Уан-Биссака Аарон Уан-Биссака
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«Я хотел бы помочь».

Аарон Уан-Биссака собирается открыть футбольную академию в Киншасе, столице Конго, сообщает the Telegraph.

Правый защитник «Юнайтед» родился в Лондоне, но имеет конголезские корни, поэтому он решил таким образом отдать долг местному сообществу.

«Присоединившись к этой академии, ребенок сможет получить опыт, который некоторые из нас имеют здесь, в плане футбольной инфраструктуры, спортзала, а также кабинеты для обучения», — сказал 25-летний игрок в комментарии для the Telegraph.

«Все преследуют одну и ту же мечту, кому-то повезло ее воплотить, а кому-то — нет, поэтому я хотел бы помочь и создать возможности там, где их немного».

Прекрасный способ отдать дань своим корням 🙌

2 комментария

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KAIMI_MAN-RED
Красавчик! По больше бы таких людей.🔥
+5
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Руслан Чесебиев
Дуайта Йорка напомнил, тот тоже у себя на родине делал подобные вещи 👍🏻
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