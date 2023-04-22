😐😐😐 Бывший массажист «МЮ» назвал две причины провала Дэвида Мойеса в клубе. Не пытайтесь, вам ни за что не угадать
Но на месте руководства так поступил бы каждый.
Бывший массажист «Манчестер Юнайтед» Боб Торнли рассказал, о причинах провала Дэвида Мойеса в клубе.
Напомним, что Мойес возглавил «МЮ» в 2013 году, подписав с клубом шестилетний контракт. Однако, спустя всего 10 месяцев, шотландец был уволен из-за слабых результатов.
Считалось, что кандидатуру Дэвида Мойеса одобрил лично сэр Алекс Фергюсон.
Выступая в подкасте Under The Cosh, Торнли назвал два фактора, которые, на его взгляд, повлияли на такой результат команды.
«Он запретил мне делать 40-ярдовые пробежки с Уэйном Руни и избавился от чипсов в столовой», - заявил массажист.
«Дэвид Гилл тоже ушел, это такая же потеря, как и Фергюсон.
Мойес пришел и попробовал свои идеи. Он был веселым, но нерешительным парнем. У него не получилось.
Я думаю, сэр Алекс знал, какую команду он оставляет. Не хочу показаться неуважительным к той команде, но она была не идеальной.
Они выиграли АПЛ с отрывом в 10 очков, сэр Алекс выжал из них все», - добавил Боб Торнли.
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