Но на месте руководства так поступил бы каждый.

Бывший массажист «Манчестер Юнайтед» Боб Торнли рассказал, о причинах провала Дэвида Мойеса в клубе.

Напомним, что Мойес возглавил «МЮ» в 2013 году, подписав с клубом шестилетний контракт. Однако, спустя всего 10 месяцев, шотландец был уволен из-за слабых результатов.

Считалось, что кандидатуру Дэвида Мойеса одобрил лично сэр Алекс Фергюсон.

Выступая в подкасте Under The Cosh, Торнли назвал два фактора, которые, на его взгляд, повлияли на такой результат команды.

«Он запретил мне делать 40-ярдовые пробежки с Уэйном Руни и избавился от чипсов в столовой», - заявил массажист.

«Дэвид Гилл тоже ушел, это такая же потеря, как и Фергюсон.

Мойес пришел и попробовал свои идеи. Он был веселым, но нерешительным парнем. У него не получилось.

Я думаю, сэр Алекс знал, какую команду он оставляет. Не хочу показаться неуважительным к той команде, но она была не идеальной.

Они выиграли АПЛ с отрывом в 10 очков, сэр Алекс выжал из них все», - добавил Боб Торнли.