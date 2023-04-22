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😐😐😐 Бывший массажист «МЮ» назвал две причины провала Дэвида Мойеса в клубе. Не пытайтесь, вам ни за что не угадать

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Но на месте руководства так поступил бы каждый.

Бывший массажист «Манчестер Юнайтед» Боб Торнли рассказал, о причинах провала Дэвида Мойеса в клубе.

Напомним, что Мойес возглавил «МЮ» в 2013 году, подписав с клубом шестилетний контракт. Однако, спустя всего 10 месяцев, шотландец был уволен из-за слабых результатов.

Считалось, что кандидатуру Дэвида Мойеса одобрил лично сэр Алекс Фергюсон.

Выступая в подкасте Under The Cosh, Торнли назвал два фактора, которые, на его взгляд, повлияли на такой результат команды.

«Он запретил мне делать 40-ярдовые пробежки с Уэйном Руни и избавился от чипсов в столовой», - заявил массажист.

David Moyes: Yes, I DID ban chips at Manchester United - Eurosport

«Дэвид Гилл тоже ушел, это такая же потеря, как и Фергюсон.

Мойес пришел и попробовал свои идеи. Он был веселым, но нерешительным парнем. У него не получилось.

Я думаю, сэр Алекс знал, какую команду он оставляет. Не хочу показаться неуважительным к той команде, но она была не идеальной.

Они выиграли АПЛ с отрывом в 10 очков, сэр Алекс выжал из них все», - добавил Боб Торнли.

3 комментария

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ildark
Под чипсами имелась ввиду картошка фри видимо
+4
0
+4
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