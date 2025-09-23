РФС выпустил вторую серию фильма «Здесь есть футбол»

Российский футбольный союз продолжает серию фильмов «Здесь есть футбол», посвященную интересным локальным инициативам и местам, где живет футбол, людям в футболе и их необычным историям. Узнают зрители и том, как футбол помогает сам по себе и в проектах РФС.

Второй выпуск – о межрегиональном объединении «Урал и Западная Сибирь». В нем – пять эпизодов:

о президенте МРО Михаиле Бочкареве и уникальности Екатеринбурга, где базируется офис МРО;

о футзальной «Синаре», в которой играют только воспитанники клуба, и роли Григория Иванова в развитии футбола Свердловской области;

о мощнейшем фестивале деревенского футбола «Олотау йыйыны» с его главными призами – лошадью и коровой;

об удивительной истории Парижа, Лейпцига, Варны, Фершампенуаза и других сел на юге Челябинской области. В одном из них даже есть лучшая школьная футбольная команда страны;

о победителе конкурса «Россия – футбольная страна» – проекте чемпиона мира по биатлону Антона Шипулина «Ворота в будущее», который благодаря футболу меняет жизнь детей-сирот из Свердловской области.

Полную версию фильма смотрите в сообществе РФС ВКонтакте.